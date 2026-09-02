Ryanair'den Avrupa'da uçak biletlerine zam uyarısı

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Ryanair, jet yakıtı fiyatlarının varil başına yaklaşık 140 dolara yükselmesinin Avrupa havacılık sektöründe kapasite kesintilerine ve daha yüksek bilet fiyatlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, yüksek petrol fiyatlarının 2027 yazına kadar devam etmesi halinde Avrupa'daki kısa mesafeli uçuş ücretlerinin belirgin biçimde artacağını öngördü.

Yakıt maliyetlerine karşı daha düşük finansal korumaya sahip rakiplerin bu kış kapasitesini sürdürmekte zorlanabileceği, bazı şirketlerin faaliyetlerini devam ettiremeyebileceği belirtildi.

Ryanair kış kapasitesini sınırlıyor

İran savaşıyla başlayan jet yakıtı krizinin etkisini azaltmak isteyen Ryanair, kış kapasitesini yıllık bazda büyük ölçüde sabit tutacak. Şirket, bu adımla kış dönemindeki zararlarını 70 milyon ila 100 milyon euro azaltmayı hedefliyor.

Ryanair, temmuz ayında Belçika'daki Charleroi üssünden beş uçağı çekmiş, Brüksel uçuş programından 2026 kış ve 2027 yaz dönemi için toplam 2 milyon koltuğu çıkarmıştı.

Yakıt ihtiyacının yüzde 80'i 67 dolardan koruma altında

Ryanair'in Mart 2027'ye kadarki jet yakıtı ihtiyacının yüzde 80'i varil başına yaklaşık 67 dolardan koruma altında.

Şirket, Avrupa'nın yakıt riskine karşı en yüksek korumaya sahip hava yollarından biri olmasına rağmen koruma altına alınmamış bölümün yüksek maliyetinin kapasite kararlarını etkilediğini bildirdi.

Hava yolu, 2027 mali yılı yolcu hedefini 216 milyondan 214 milyona düşürdü.

Davy Analisti Stephen Furlong, kararı "proaktif yönetim" olarak değerlendirerek diğer şirketlerin de benzer adımlar atabileceğini belirtti.

İran savaşının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden Ryanair hisseleri açıklamanın ardından yüzde 2 yükseldi.