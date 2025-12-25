Saadet Partili Yılmaz: Emeklinin saç teli analiz edilse yüzde 50’si makarna ve simit çıkar

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, son dönemde gündem olan uyuşturucu operasyonları üzerinden vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Yılmaz, katıldığı canlı yayında ünlülere yönelik yapılan operasyonlarda kan, saç gibi örneklerin alınmasından yola çıkarak, "Emeklinin saç telini analiz edelim, yüzde 50'si makarna, yüzde 50'si simit çıkacak” dedi.

Operasyonların hukuki yönüne de değinen Yılmaz, konuşulması gerekenin vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik zorluklar olduğunu belirtti.

Yılmaz, emeklinin saç teli üzerinden ironi yaptığını ancak açıklanan 20 bin 75 TL’lik asgari ücretin konuşulması yerine ünlü kişilerin saç tellerinin gündem olduğuna işaret etti.

Yılmaz’ın yayındaki açıklamaları şu şekilde oldu: