  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Saat kraliçesi hayatını kaybetti!
Takip Et

Saat kraliçesi hayatını kaybetti!

Lüks saat markalarını ithal eden Konyalı Saat'in sahiplerinden Havva Nurhan Nalçacı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saat kraliçesi hayatını kaybetti!
Takip Et

Markalı saatleri Türkiye’ye getiren Konyalı Saat'in kurucusu Mustafa Nalçaçı'nın kızı, Konyalı saat markasının, aynı zamanda Erben Control Systems, Bakkal ve Erben markalarının sahiplerinden Havva Nurhan Nalçacı vefat etti. 

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Konyalı Saat'i ve diğer şirketleri, kardeşi İrfan ve İhsan Nalçacı ile birlikte yöneten Havva Nurhan Nalçacı'nın ölümü, ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Cenaze programı belli oldu

Havva Nurhan Nalçacı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nden kaldırılarak Kazlıçeşme Aile Mezarlığı'nda defnedilecek.

Havva Nurhan Nalçacı kimdir?

1960'lı yıllarda Konya'dan İstanbul'a taşınan Nalçacı Ailesi'nin ikinci kuşağı babalarının yönlendirmesi ile yabancı dilde eğitim aldı, üniversiteden sonra aile işine girdi. Konyalı Saat'in genel müdürü İrfan Nalçacı, Erben şirketinin genel müdürü İhsan Nalçacı ve Nurhan Nalçacı şirketleri birlikte yönetiyordu.

Konyalı Saat kırk yıl boyunca iki mağazayla yetindikten sonra 2001 yılında atılım kararı almış ve pek çok perakande mağazası da açmıştı. Nalçacı'nın yönettiği şirketler arasında park sistemleri şirketi Erben Control Systems de var. Şirket pek çok iş merkezinin, alışveriş merkezine bu sistemi satıyor.

Küresel Huzur Endeksi 2025: İzlanda yine zirvede, Türkiye son sıralardaKüresel Huzur Endeksi 2025: İzlanda yine zirvede, Türkiye son sıralardaGündem
Anaokulu ücretleri üniversiteyi geride bıraktı: Dar gelirliler zorlanıyorAnaokulu ücretleri üniversiteyi geride bıraktı: Dar gelirliler zorlanıyorEkonomi
Ekonomi
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
Risk ve risk algısı
Risk ve risk algısı
İhracata hata yaparak başlamak
İhracata hata yaparak başlamak
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz