Saat kraliçesi hayatını kaybetti!

Markalı saatleri Türkiye’ye getiren Konyalı Saat'in kurucusu Mustafa Nalçaçı'nın kızı, Konyalı saat markasının, aynı zamanda Erben Control Systems, Bakkal ve Erben markalarının sahiplerinden Havva Nurhan Nalçacı vefat etti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Konyalı Saat'i ve diğer şirketleri, kardeşi İrfan ve İhsan Nalçacı ile birlikte yöneten Havva Nurhan Nalçacı'nın ölümü, ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından üzüntüyle karşılandı.

Cenaze programı belli oldu

Havva Nurhan Nalçacı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nden kaldırılarak Kazlıçeşme Aile Mezarlığı'nda defnedilecek.

Havva Nurhan Nalçacı kimdir?

1960'lı yıllarda Konya'dan İstanbul'a taşınan Nalçacı Ailesi'nin ikinci kuşağı babalarının yönlendirmesi ile yabancı dilde eğitim aldı, üniversiteden sonra aile işine girdi. Konyalı Saat'in genel müdürü İrfan Nalçacı, Erben şirketinin genel müdürü İhsan Nalçacı ve Nurhan Nalçacı şirketleri birlikte yönetiyordu.

Konyalı Saat kırk yıl boyunca iki mağazayla yetindikten sonra 2001 yılında atılım kararı almış ve pek çok perakande mağazası da açmıştı. Nalçacı'nın yönettiği şirketler arasında park sistemleri şirketi Erben Control Systems de var. Şirket pek çok iş merkezinin, alışveriş merkezine bu sistemi satıyor.