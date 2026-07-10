Saat ve Saat'te ilk işlem tarihi belli oldu

İlgili işlem sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Saat ve Saat'in halka arzında talep toplama süreci tamamlanmış, halka arzın büyüklüğü 3,75 milyar TL'ye ulaşmış, yurt içi bireysel yatırımcı talebi ayrılan payları ise 1,78 katına ulaşmıştı.





Borsa İstanbul, halka arz süreci tamamlanan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihi açıkladı.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) payları, 16 Temmuz 2026 tarihinde 56 TL baz fiyatla işlem görmeye başlayacak.

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Şirketin sermayesini temsil eden 660 milyon 388 bin 991 TL nominal değerli payları kota alınırken, halka arz edilen 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli paylar, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirket payları, 56 TL baz fiyat, "SSAAT.E" işlem kodu ve sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılacak.

İlgili işlem sırasında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

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KAP açıklaması şu şekilde:

"Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 660.388.991 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 66.944.955 TL nominal değerli Şirket payları 16/07/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 56 TL/pay baz fiyat, "SSAAT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."