Saatin patronundan Aydınlı Grup'a 20,3 milyar TL teklif!

TMSF’nin satışa çıkardığı Aydınlı Grubu’na en yüksek teklifi 20,3 milyar TL ile Saat&Saat verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), FETÖ davaları kapsamında kayyum olarak atandığı Aydınlı Giyim Grubu satışa çıkarıldı.

En yüksek teklif saatin patronundan!

Dün TMSF'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi Saat&Saat verdi. Satış, ihale komisyonunun onayından sonra kesinlik kazanacak. Aydınlı Grubu için Saat&Saat'in 20.3 milyar TL teklif verdiği belirtiliyor. 

690 mağazası var

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, satış işlemini doğrulayan Saat&Saat'in patronu Ramazan Kaya, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağız" dedi. 

Aydınlı Giyim, 306'sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazaya sahip bulunuyor. Satış kapsamında Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin Hazine'ye ait hisseleri alıcı firmaya devredilecek.

20.3 milyar TL’lik satış

Satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil'in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenmişti.

2024'te müsadere kararı çıktı

TMSF yetkilileri, ihale bedelini alıcı şirketin peşin olarak yatırmak zorunda olduğunu belirtti. Aydınlı Grubu 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında TMSF'ye devredilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geçen yıl Mustafa Şevki ve Ömer Faruk Kavurmacı hakkında terör örgütü üyeliğinden verilen cezalar ile ailenin yönettiği Aydınlı Grup içerisindeki 12 şirket hakkında kararını vermiş, şirketleri Hazine'ye devretmişti.

