Saatler kaldı... AFAD 1.250 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar açıklandı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1.250 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Bu çerçevede 77 arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 arama ve kurtarma teknisyeni görevlendirilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, AFAD sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı ve ne zaman duyurulacak? İşte başvuru süreci ve sonuçlara dair detaylar...

AFAD 1.250 personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

5 Kasım'da başlayan AFAD başvuruları bugün (11 Kasım) saat 17:00'de sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılıyor.

AFAD 1.250 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AFAD, 1250 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlara ilişkin kurumdan resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AFAD personel alımı şartları

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.