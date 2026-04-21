Sabancı CEO'su Zaimler: Dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz

Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler Bloomberg HT yayınında açıklamalarda bulundu. Dünyadaki en önemli başlıkların belirsizlikler olduğunu dile getiren Zaimler, Sabancı Toplululuğunun çağın gerekliliğine uygun dönüşümleri hep yaptığını belirtti.

Dönüşümle ilgili yapı malzemelerinde çimentoda Çimsa ile büyümeye devam edeceklerini dile getiren Zaimler, Çimsa'nın yaptığı yeniliklerle, ayak izini azaltma yatırımları ile daha hızlı koşacağını ve daha fazla büyüyeceğinin altını çizdi. Teknosa'nın grubun en güçlü tüketici markası olduğunu belirten Zaimler, Teknosa için bütün stratejik opsiyonlara hazır olduklarını belirtti.

Zaimler, hemen hemen tüm sekörlerde bir dönüş yaşandığını, kendilerinin de tüm bu yelpaze içindeki değişimler ve dönüşümlere baktıklarına vurgu yaparak, "Enerjide muazzam yatırımlar yaptık, dijital alanda yatırım yaptık, yurt dışında yatırım yaptık. Büyümek bizim rotamızda. Biz Türkiye merkezli ama dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz" diye konuştu.

Dünyaya entegre bir yatırım politikası ile büyümeyi hedefleyen bir yol haritası ile hareket ettiklerine işaret eden Zaimler, bugün varoldukları tüm alanların bir değişime hazır olduğunu söyledi. Bütün işlerde dönüşümün esas olduğunu dikkat çeken Zaimler, "Kordsa da bir dönüşüm içinde olmalı. Dönüşmezse ayakta kalamaz" dedi.

Zaimler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Enerji teknolojileri, kritik mineralle, veri merkezleri tüm bu alanları enerjinin bir devamı olarak düşünmek gerek.

Yeni ekonomi içinde olan tüm alanlara bakmalıyız...

"Enerjisa Üretim'in halka arzı için doğru zaman bekleniyor"

Enerjisa Üretim'in büyüme planları hazır. Önemli yatırımlar yapıldı. Başka önemli yatırımları oldu, devreye girmek üzere olan yatırımları var. halka arz için doğru piyasa şartlarını bekliyoruz. Bu talebip doğru fiyatla oluşmasını bekliyoruz. Enerji işi uzun vadeli bir iş.

Amerika'da iyi bildiğimiz işleri yaptık. Doğru ve iyi yaptığımız işleri dünyaya çok iyi entegre ediyoruz. Beyaz çimentoda dünyada iki numarayız.

İcraat odaklıyız, yaptığımız iyi icraatları dünya ile entegre edecek işlere yoğunlaşacağız...

Savaş ortamı emtiya fiyatlarını artırdı. Ama emtia fiyatlarındaki artışı bizi çok etkilemedi.

Tedarik zincirlerinin kılımasıyla ilgili henüz hissetmetik riski hissediyoruz... Ben portföyü daha dirençli hale getirmek istiyorum..