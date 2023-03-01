Sabancı Holding 43,83 milyar TL net kâr etti

Sabancı Holding, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre holding, 2022 yılında 43,83 milyar TL net kâr ettiğini açıkladı. Sabancı Holding, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 12,03 milyar TL net kâr sağladığını kaydetmişti. Holding böylelikle 2022 yılında, önceki yıla kıyasla yaklaşık olarak yüzde 264 oranında kârını artırmış oldu.

Aynı zamanda Sabancı Holding, 2022 yılı için 68,17 milyar TL hasılat elde ettiğini duyururken; 166,31 milyar TL finans sektörü hasılatı sağladığını belirtti.