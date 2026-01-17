Sabancı Holding kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL'ye çıkarıyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, mevcut sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.



Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) tarafından 16 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL’ye çıkarılması ve tavan süresinin 2030 yılının sonuna kadar uzatılması, Esas Sözleşme’nin 35. maddesinde değişiklik yapılması ve Esas Sözleşme’ye 41. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş alınabilmesi amacıyla 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Esas sözleşme değişiklikleri genel kurul gündemine gelecek

Esas Sözleşme’de yapılması öngörülen değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak onayların ardından ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması planlanıyor. Şirket, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben söz konusu düzenlemeleri Genel Kurul’un onayına sunmayı hedefliyor.