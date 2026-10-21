Sabancı Holding yöneticilerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a ziyaret

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Sabancı Holdingden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin 2040 enerji vizyonu, hızla artan elektrik talebi ve elektrifikasyon, ülkenin kalkınması, sanayinin rekabet gücü ve enerji güvenliği açısından taşıdığı stratejik önem ele alındı.

Elektrifikasyonun yalnızca bir enerji dönüşümü değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından stratejik bir öncelik olduğu vurgulanan görüşmede, Sabancı Topluluğu'nun yenilenebilir enerji üretiminden elektrik şebekelerine, enerji depolamadan sanayiye, mobiliteden yeni teknolojilere, finasmandan akademik çalışmalara kadar elektrifikasyonun tüm değer zincirindeki yatırımları ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Elektrifikasyonu uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezine alan Sabancı Holding, Türkiye'ye yatırım kararlılığını sürdürürken Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Elektrifikasyon Partneri olarak da bu dönüşümün hızlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.