Sabancı Holding/Zaimler: Türkiye'de yatırımcılara çok büyük fırsatlar var

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin büyüme hızı ve potansiyelini gördüklerini belirterek, "Her boyutuyla daha da yatırıma cazip hale gelmemiz lazım. Enerji buradaki sektörlerden birisi çünkü Türkiye'de enerji ve ekipmanları yatırımcısı olmak için uluslararası yatırımcılara yönelik çok büyük fırsatlar var." dedi.

Zaimler, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sözlerine Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek başlayan Zaimler, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Davos zirvesinin bu yıl "Akıllı Çağda İşbirliği" temasıyla düzenlendiğini söyleyen Zaimler, enerji arz güvenliği, temiz enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji yatırımlarının zirvenin gündem maddeleri arasında yer aldığını aktardı.

Zaimler, WEF'in Küresel Enerji Dönüşüm Endeksi'ne göre, bu yıl yenilenebilir enerjide büyümenin sürmesine rağmen geçen yıla göre yavaşladığını dile getirerek, "Dolayısıyla, enerji dönüşümü her ülke tarafından farklı şekilde tanımlanıyor. Burada ortak bir akıl ortaya koymak gerekli ancak dünyada her zaman olduğu gibi jeopolitik bütün enerji dünyasını belirleyen en önemli unsur. Bugün özellikle ABD, Çin ve Avrupa arasındaki ticaret savaşları ve ülkelerin pozisyonlanması farklı fırsat ve zorlukları beraberinde getiriyor. " diye konuştu.

Kritik minerallerde Çin'e bağımlılığın artma riski

Davos'un gündeminde de ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin enerji politikalarının olduğunu ifade eden Zaimler, şöyle devam etti:

"Gelişmelere idealist açıdan bakıp duygusal tepkiler gösterirsek, kötümser senaryoyla karşılaşırız ama bu aynı zamanda bir fırsatı beraberinde getiriyor. Enerji dönüşümüyle ilgili yepyeni bir tanım geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızı yaparak aynı sonuçlara gidiyoruz. Enerji ve elektrik tüketimi hızla artıyor. Dolayısıyla petrol ve gaz kullanımının devam ettiği bir dünyada daha fazla yenilenebilir ve ileri seviye enerji teknolojilerini bir arada düşünmemiz lazım. Artık kritik mineraller ve enerji beraber ele alınıyor. Bu kadar elektrik talebinin elektrifikasyonu artırdığı bir dünyada, özellikle bakır olmak üzere birçok kritik mineral de çözümün parçası olacak. Bu kritik minerallerin bulunduğu ve işlendiği coğrafya açısından Çin'e bağımlılık önemli konulardan bir tanesi."

"Uluslararası yatırımcılar için enerjide büyük fırsatlar var"

Zaimler, mevcut rekabet ortamı içinde Avrupa'nın temiz enerji dönüşümünde bir zamanlar var olan öncülüğünün ekonomik olarak büyük bir yük getirdiğini ve Avrupa'nın bu rekabette geride kalma endişesi yaşadığını belirtti.

Bu ortamda Türkiye'nin, jeopolitik konumu ve insan kaynağı sayesinde tedarik zincirlerinde önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu dile getiren Zaimler, Türkiye'nin temiz enerjideki hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yapması gereken ödevleri olduğunu vurguladı.

Zaimler, yılda 8 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi inşa etme hedefine ulaşmak için doğrudan yatırıma ve finansmana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Uluslararası oyuncular Türkiye'nin nüfusunu, büyüme hızı ve potansiyelini görüyorlar. Her boyutuyla daha da yatırıma cazip hale gelmemiz lazım. Enerji buradaki sektörlerden birisi çünkü Türkiye'de enerji ve ekipmanları yatırımcısı olmak için uluslararası yatırımcılara yönelik çok büyük fırsatlar var." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Üretim'in halka arz süreci devam ediyor

Enerjisa Üretim'in halka arz süreciyle ilgili de bilgi veren Zaimler, şirketin büyümeye devam ettiğini ve bu büyümeyi kendi kabiliyetleriyle finanse ettiğini söyledi.

Zaimler, halka arz sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükteki bir halka arzın oluşabilmesi için makro ekonomik şartların oluşması gerekiyor. Halka arza ilişkin şu an açıklayabileceğiniz bir takvim yok. Ancak Enerjisa Üretim, büyüklük, kapasite, ciro ve finansal yönetişim olarak tüm boyutlarıyla halka arza hazır bir şirket. Enerjisa Üretim, halka arzdan bağımsız olarak büyümesini sürdürüyor ve bugün kapasitesi neredeyse 4 bin megavata ulaştı. Önümüzdeki senenin sonunda 5 bin megavata yaklaşacak. Türkiye'deki yatırımlarımıza güvenle devam ediyoruz. Uluslararası yatırımcılar da bu yatırım ortamının gelişmesi açısından önemli."

"ABD'deki yatırımlarda ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz"

ABD'deki yenilenebilir enerji yatırımları ve planlarına ilişkin ise Zaimler, şu an Teksas'ta 500 megavat kurulu güçleri olduğunu ve bunu ABD'nin farklı bölgelerinde büyütmek için çalıştıklarını söyledi.

Zaimler, ABD'de bu tür kapasite yatırımlarına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Trump'ın başkan olmasıyla oradaki yatırımlarımıza ilişkin çok soru geliyor ancak yatırımlarımız devam edecek. ABD'nin hikayesi zaten petrol ve doğal gazla beraber yenilenebilir enerjinin büyümesi. Dolayısıyla yenilenebilir enerji yatırımlarında ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

ABD'deki mevcut yenilenebilir enerji yatırımlarının yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Zaimler, ilk etapta bin megavat kapasite yatırımı planlamalarına rağmen şu an 3 bin megavat seviyesini değerlendirdiklerini belirtti.

Zaimler, ABD'de ileri iklim teknolojilere yatırımlar yaptıklarını ve yeni fırsatları değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.