Sabancı/Alper'den Trump açıklaması: Avantajını yaşıyor olacağız

CNBC'nin "Liderlik ve İnovasyon Buluşması" Singapur'da gerçekleştiriliyor. Zirveye katılan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Alper'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de bir ilk olarak 5 yıl önce yatırımcılarımızla uzun vadeli planımızı paylaştık. Ekim ayında bunun yeni 5 yıllık versiyonunu paylaştık. Bu planda Sabancı Holding'in varlık değerini 10 milyar dolardan 5 yılda 20 milyar dolara çıkarmak var. Bunu nasıl yapacağız? Var olan işleri devam ettireceğiz. Dört yeni alana yatırım yapacağız. Bunlar enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler. Dijital bizim için yeni iş kolu. Dijital altyapıya yatırımlar yapmak istiyoruz. Bu dört alanın hepsi dünyanın da konuştuğu ana trendler. Yenilenebilir enerji., enerji dönüşümünün kritik noktalarından biri. Türkiye'de yaklaşık 2 gigavatlık yenilenebilir enerji yatırımı yapıyoruz. ABD'de 500 megavata geldi. Sürdürülebilir yapı malzemelerine doğru Çimsa'yı kaydırmaya çalışıyoruz.

"Yapay zekayı yeni yatırım alanı olarak görüyoruz"

Yapay zeka dönüşümüne 2,5 yıl başladık, trendleri takip ettik. Sabancı topluluğunda tüm dikeylerde 50'den fazla yapay zeka projesi hayata geçmiş ya da geçmekte. Yapay zeka altyapısına da yatırım yaparak Türkiye'deki diğer şirketlerin de yapay zeka teknolojilerine ve bunun için gerekli olan altyapıya ulaşmasını sağlayacak yatırımlar yapıyoruz. Yapay zekayı ve altyapısını yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Nasıl 20 yıl önce enerjiyi böyle bir fırsat alanı olarak gördüysek, bunun benzerini dijitalde tekrarlamak istiyoruz.

"17 ülkede tesisimiz var"

Birden fazla şirketimizle toplamda dünyanın 17 ülkesinde tesisimiz var. Stratejik hedeflerinden birisi döviz bazlı gelirleri artırabilmek. Türkiye'de döviz bazlı getiri sağlayacak şirketlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Diğer yandan bizi daha büyük müşteri portföyüne ulaştıracak ülkelerde yatırım yapıyoruz.

"ABD'de dört iş koluyla üreticiyiz, avantajını yaşayacağız"

Trump'ın politikalarının etkisinin nasıl olacağı sorusu çok geliyor. ABD'de dört iş kolumuzla yerel üreticiyiz. Temsa'yla, Kordsa ile enerji teknolojilerimizle ve Çimsa ile yerel üreticiyiz. Bunun avantajını yaşıyor olacağız. Kimi zaman ABD iyi gidiyor, kimi zaman Avrupa, kimi zaman Türkiye, kimi zaman Asya. Portföyü dengeli bir şekilde coğrafi olarak dağıtırsanız düzenli getiriyi her sene sağlayabilecek durumda olursunuz.

"Sıfır karbon için sözde değil eylemde hareket ediyoruz"

Biz 5 yıl önce 2050'de sıfır karbona ulaşacağız demiştik. 2030'da yüzde 42 azaltacağız demiştik. Bunun gerçekte yapılması için tüm şirketlerimiz planlar yaptılar. Çimento gibi karborsuzlaşması zor olan sektörde bile bilim tabanlı onaylanmış planlarımız var. Diğer şirketlerimiz de bu yolculuğa devam ediyor. Burada sözde değil eylemde hareket ediyoruz. Yeni aldığımız şirketler içinse yatırım kriterlerimizde öncelikle stratejik uyuma bakıyoruz, sonra sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyoruz. Bu iki filtreden geçen projeler bizim finansal olarak karlı projelere dönüştüğü anda yatırım yapıyoruz. Son 5 yıldaki yatırımlarla sürdürülebilirliğe yatırım yapar hale gelmişiz."