Sabancı’dan girişim hızlandırma merkezi

Girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı hedefl eyen Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını hayata geçirdi. Program kapsamında topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, iş birliği ve yatırım desteği sunulacak. Yanı sıra ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya fatura sayısını artırmak için girişimcilere 30 bin dolara kadar nakit destek imkânı da sağlanıyor.

İlk uygulama dönemi kapsamında 14 girişim oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına da başladı. Bu 14 girişimin içinde 5’i Sabancı çalışanlarının girişimlerinden oluşuyor. Sabancı Center’da hazırlanan alanda 20 hafta boyunca çalışmalarına devam edecek olan girişimler, Mart 2023’te düzenlenecek finalde projelerini yatırım jürisine sunacak. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler 150 bin dolarak kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.

Yeni ekonomiye yatırım

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, topluluk olarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojileri ‘yeni ekonomi’ adı altında konumlandırdıklarını belirtti. Sürdürülebilirlikte öncü olmak istediklerini vurgulayan Alper, “Yatırımlarımızın yüzde 25’ini ana işlerimizi korunmak ve büyütmek için planlarken, yüzde 75’ini de yeni ekonomi alanındaki yatırımlarımıza ayırıyoruz. Önümüzdeki beş yılda geçtiğimiz beş yılda yaptığımızın iki katı yatırım yapacağız. Teknolojiyi ve inovasyonu en büyük hızlandırıcı olarak görüyoruz ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak üzere bu doğrultuda çalışıyoruz. Finansman dünyada yaşanan dönüşümün önemli bir ayağı. Ancak paranın sahibi olan kurumlar artık doğru fikirleri arıyorlar. Dolayısıyla bugün asıl odaklanılması gereken para ya da finansman değil, ‘fikir’. Çünkü iyi fikirleri geliştirirsek, olgunlaştırırsak, finans kaynakları bu fikirlerin peşinde koşacaktır. Sabancı ARF bence bu bakış açısının çok güzel bir örneği” diye konuştu. Alper, her girişimin kendi kanatlarıyla doğduğunu ancak uçmak için doğru desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

20 hafta projelerine çalışacaklar

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise inovasyonu yalnızca maddi yatırımlarla sağlamanın mümkün olmadığını dile getirdi. Sabancı ARF ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini söyleyen Eyigün, şöyle konuştu: “Burada özellikle topluluk içi girişimcilerimiz için, Türkiye’de uygulanmayan bir modelle hareket ettik. Hangi topluluk şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar onlara, kendi işlerinden tamamen ayrılmadan hayallerinin, projelerinin peşinden gitme fırsatı tanıdık. Sabancı Topluluk şirketlerinden fikir başvurusu yapan çalışanlarımız, özlük hakları korunmak kaydıyla Sabancı Topluluğu’ndaki işlerine ara verip 20 hafta boyunca sadece kendi iş fikirlerine odaklanıp onu ticarileştirebilecek. Sonrasında da kendi fikirlerinden kurulacak şirketin ana hissedarı olacaklar. Projelerinde devam etmek istemeyenler ise eskiden çalıştıkları şirkete herhangi bir özlük hakkı ya da kariyer kaybı olmadan geri dönebilecekler. Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat, bunu özellikle belirtmek isterim.”