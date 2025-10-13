Sabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektir

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Panelde SOCAR CEO'su Elchin Ibadov, Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı ve Coca-Cola İçecek Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Çiçek Uşaklıgil Özgüneş konuşmacı olarak yer aldı.

Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen: Bir insanın nasıl hissettiğini anlamak için nasıl bir dünyada yaşadığımıza bakmamız lazım. Son birkaç yıldır savaşı konuşuyoruz. Trump’ı, yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zekayı da birkaç yönüyle konuşuyoruz. Bir taraftan diyoruz ki “yapay zekâ hızlı gelişiyor. İşime sahip olabilecek miyim?” Öbür taraftan şirketler de “Çalışanlar hızlı öğreniyor. Onlara yetişebilecek miyim?” diyor. İklim krizini konuşuyoruz. Bir taraftan 1,5 derece sınırında kalamayacağımız yavaş yavaş netleşiyor. Bir taraftan ekonomiyi konuşuyoruz. Hem dünyada hem Türkiye’de pek çok şey yavaş ilerliyor, yaşam maliyetleri artıyor. Bu dünya içerisinde çalışanın psikolojik olarak güvende hissetmesini sağlamak gerekiyor. Bunu evde çocuklar, işte de çalışanlar için yapmamız lazım. Bu da aslında liderlerin görevidir. Bence hiçbir işveren, çalışanına sadakat sözü veremez. Bunu çok açık ortaya koymak lazım. “Ben burada olduğum müddetçe, hayatımı boyunca sana sadak olacağım” diyemezsin. Ama Topluluk Vaadi’ni söyleyeyim; 2021’de geliştirilmiş. Sabancı şunu diyor: Önce girişimler hayata geçiririm; sürdürülebilir gelişim için çalışırım. Türkiye’den çıkıp dünyaya ulaşırım. Önemli olan sadakat mi yoksa sizinle çalıştığı müddetçe potansiyelini en üst seviyede hayata geçireceği bir ortamda çalışmak mı? Bir de tabii ki sizden ayrılacaksa doğru düzgün bir kapanış yapmalı, başka bir şirkette katkı vermeli.

Amaç odaklı liderliğe inanıyoruz

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı: Gerçekten çok belirsiz bir ortamdan geçiyoruz. Bu değişim içinde eğer büyümüyorsanız şirket olarak, gerilemeye başlıyorsunuz. Büyümeyen her şey ölmeye başlıyor. Bu nedenle bizim geleceğe bakış açımızda bu belirsizlik ortamında ve değişen ortamda büyüme çok önemli bir yer tutuyor. Bizim bu noktada 5 temelli bir mutluluk formülümüz var. Ülker olarak amaç odaklı liderliğe inanıyoruz, amaç odaklı markalara ve işlere inanıyoruz. Mutluluğun 5 temeli var. Birincisi tutarlı mutlu büyüme. Bizim Ülker, McVitie’s, Godiva gibi ikonik markalarımız var. Biz inovasyonlarla sürekli yenilik katmak ve yeni mutluluklar getirmek istiyoruz. İkincisi rekabetçi mutlu büyüme. Mevcut pazarlarımızda rekabet gücümüzü tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza katma değer sağlayarak artırmayı hedefl iyoruz. Yeni pazarlarda büyümeye çalışıyoruz. Üçüncüsü kârlı mutlu büyüme. Biz kârlılığı markalarımızın geleceğe yatırım yapma özgürlüğü olarak görüyoruz. Un uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerimize en uygun şartlarda en iyi kalitede sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de teknolojiyi; verimliliği artırmak, operasyonel mükemmeliyet için işimize katıyoruz. Dördüncüsü, sürdürülebilir mutlu büyüme. dünyamıza, değer zincirine, çalışanlara ve topluma olmak üzere 4 ana temelli bir sürdürülebilirlik stratejimiz var ve bu konuda da gerçekten öncü bir rol üstlenmeye çalışıyoruz. İsrafsız şirket kültürü bizim kurucumuz rahmetli Sabri Ülker’in çok değer verdiği bir kavram. Biz bu buradan aldığımız ilhamla sürülebilir stratejimizi oluşturduk ve bu yolda da devam ediyoruz. Beşincisi mutlu büyüme, insan odaklı büyüme formülü. Burada da bizim mutluluğa bakış felsefemiz yatıyor. Biz Yıldız Holding’te de Ülker’de de mutlu et mutlu ol felsefesiyle yola çıkıyoruz ve bu bütün hareketlerimizin kaynağı oluyor. Sadece tüketicilerimizi, müşterilerimizi değil; çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve paydaşlarımızı da mutlu etmeye çalışıyoruz.

Şirket olarak 3 konuya odaklandık: Dayanıklılık, disiplin ve çeviklik

Coca-Cola İçecek Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Çiçek Uşaklıgil Özgüneş: Belirsizlik yeni bir şey değil bizim için. İş yapımızın temelindebir gerçeği. Biz 12 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu ülkeler kendine has riskleri, oynaklıkları olan ülkeler. Pakistan, Irak, Orta Asya ülkeleri gibi… Dolayısıyla aslında biz buna biraz alışkınız ama şu an artık dünyanın gündeminde de belirsizlik var. Dünyanın en çok veriye sahip merkez bankasının başkanı Powell'ın bile basın toplantısında 12-13 kere bilmiyoruz, öngöremiyoruz dediğine göre bizim de bir şeyleri öngöremememiz çok normal.

Aslında biz karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışırken önümüzü görmekten ziyade şirket olarak daha dayanıklı hale gelmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Burada da 3 tane temel konuya odaklanıyoruz. Birincisi dayanıklılık, ikincisi disiplin, üçüncüsü de çeviklik. Bunları merkeze koyarak finansal stratejimizi konumlandırmaya çalışıyoruz. Finansal dayanıklık açısından yaptığımız en önemli şey bilanço yönetimi. Borcunuzun operasyonel kârımızı oranının belli bir seviyede olması gerekiyor. Bizim 1 seviyelerinde, oldukça düşük bir seviye. Bunu bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Açık pozisyonumuzu doğru yönetmeye çalışıyoruz. 12 ülkede faaliyet gösterdiğimiz için bunun da bir avantajı var. Açık pozisyonumuzu taşıyabilmemize imkan sağlıyor. Bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Disiplin tarafına geldiğimizde sürekli yatırım yapan bir şirketiz. Orta Asya’ya birçok yatırımımız var ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalar hep çok büyük potansiyele sahip coğrafyalar demografik yapıları itibariyle. Genç nüfusa sahipler, kentleşme var. En önemlisi bizim ürünlerimizin kişi başı tüketim oranları oldukça düşük. Bu nedenle de sürekli yatırım yapmamız gerekiyor ama yatırım yapmak için de serbest nakit akışınızın güçlü olması lazım. Bu konuda çok disiplinliyiz.

Son olarak çeviklikten bahsetmek istiyorum. Bu da kredi verenleri ve tedarikçileri çeşitlendirmek, mümkün olduğu kadar lokalleşmekten kaynaklanıyor.