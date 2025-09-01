Sabiha Gökçen Havalimanı 24 saatte 855 seferle uçuş rekoru kırdı

Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en yoğun 9’uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, uçuş trafiğinde yeni bir rekora daha imza attı.

Tüm zamanların en yüksek günlük uçuş rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; 31 Ağustos 2025 tarihinde toplamda 855 uçuş trafiğiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş rekoru elde edildi.

Sabiha Gökçen Avrupa'nın büyüklerini geride bıraktı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 31 Ağustos 2025 tarihinde ulaştığıgünlük uçuş rekoruyla birlikte; Viyana Havalimanı, Zürih Havalimanı, Kopenhag Havalimanı, Dublin Havalimanı, Milan-Malpensa Havalimanı, Paris-Orly Havalimanı, Oslo Havalimanı, Lizbon Havalimanı, Manchester Havalimanı ve Berlin Brandenburg Havalimanı gibi birçok uluslararası havalimanlarını uçuş trafiğinde geride bıraktı.

"Yolcu trafiği artıyor"

Yeni rekoru sosyal medya platformundan duyuran HEAŞ, “Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara.” ifadelerine yer verdi.