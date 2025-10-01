Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk 8 ayında rekor üstüne rekor kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), ağustos ayında tüm zamanların en yüksek aylık yolcu sayısına ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Havalimanı, 2 milyon 114 bin 900 iç hat ve 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu ile toplamda 4 milyon 699 bin 318 kişiyi ağırladı.

Ağustos ayındaki bir diğer başarı ise havalimanının Avrupa’daki diğer havaalanları arasında elde ettiği performans oldu.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporuna göre 2025 Ağustos ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı

Hızlı büyüme ivmesi yakalayan havalimanı, 2025'in ilk 8 ayında, bir önceki yılki performansına kıyasla yüzde 13,3 artış yakalayarak Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında gösterdiği performansla 2025 Ocak-Ağustos döneminde de toplam 31,2 milyon yolcu sayısına ulaşarak yolcu trafiğinde Avrupa'da 9. sırada yer aldı.

Bugün 53 ülkede 39 iç hat, 110 dış hat olmak üzere 149 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışıyor.