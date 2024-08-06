Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 35 milyon euro'luk yatırım

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, havalimanının yapım aşamasından günümüze uzanan gelişimini ve geleceğe yönelik hedefleri aktardı.

Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yeni CEO'su Alp Er Tunga Ersoy oldu. Basın mensuplarına ağırlayan Ersoy, havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın mevcut çalışmalarını ve ileriye dönük hedeflerini aktaran Ersoy, “Toplamda 24 proje aynı anda devam ediyor. Amacımız burada yolcunun en kısa zamanda uçuşunu sağlamak” dedi.

“Hava trafiğinde bir rahatlık olacak”

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, “35 milyon Euro yatırımla 24 tane projeyi hayata geçirdik. Amacımız girişten başlayarak uçağa kadar yolcuların sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak. Bu kapsamda hem metro girişinden hem de ana girişlerdeki X- Ray sayısını arttırdık ve alanları büyüttük. Hem gelende hem giden de pasaport sayısını arttırdık. Bu sayede yolcularımızın geçişleri rahatladı. Bazı ticari alanları da kaldırarak yolcu geçişlerini rahatlatacağız. Bizim ön nokta dediğimiz yolcunun fazla kullanmadığı yerleri kullanıma katıp, buraları yeniden dizayn edip hem bekleme alanlarını genişletmek istiyoruz hem de yolcunun yürüdüğü alanı genişletmeyi planlıyoruz. Tuvaletlerde şikayet vardı. Yenilemeye başladık 5 tanesi bitti, 4 tanesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız.

Toplamda 24 proje aynı anda devam ediyor. Otoparkımızın kapasitesini yükseltiyoruz. 5 bin 300 kapasiteli otoparka bin 100 araçlık daha yer yapıyoruz. İkinci pist devreye girdi. Hava trafiğinde bir rahatlık olacak. Biz de terminaldeki bu rahatlamayı sağlayınca yolcularımızın buralardan geçişi daha hızlı daha efektif ve konforlu olacak” dedi.

“Biz İstanbul'un yükünü kaldırıyoruz”

Sözlerine devam eden Ersoy, “Geçen sene iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 37.1 milyon yolcu ağırladık. Bu yıl yüzde 18'lik bir artış var. Avrupa'da kendi kategorimizde en yüksek yolcu artışı gösteren ikinci havalimanıyız. Burada entegre bir sistem var. Burada hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, kule hep beraber çalışıyoruz. Amacımız burada yolcunun en kısa zamanda uçuşunu sağlamak. Tabii başka etkenler de var. Avrupa hava sahasının, olimpiyatlar gibi nedenlerle fazla kullanılması gecikmelere neden olabiliyor ancak hava yollarımız önlemlerini aldılar. Bir ay öncesine göre bakarsanız şu an durum çok daha iyi. Avrupa'da bile Temmuz ayındaki en yüksek zamanında kalkış oranı yüzde 56 civarında. Bugün hava yollarımız bu rakamı yüzde 80'lere çıkarttılar. Biz İstanbul'un yükünü kaldırıyoruz. Geçen yıl 20.2 milyon turist yolcu geldi. 16 milyon da yaşayan var. Böyle bir metropolde 2 havalimanı olarak bir yükü kaldırıyoruz. İlerleyen dönemlerde iş birliği de yapabiliriz. Özellikle müşteri memnuniyeti konusunda” diye konuştu.