Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2023'te yeni yolcu rekoru

Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Covid-19 pandemisi öncesi 2019'daki 35,5 milyon yolcu rekorunun 2023'te 37,1 milyon yolcuya hizmet verilerek geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "2023 yılında 37,1 milyon ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.