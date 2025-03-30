Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 29 Mart'ta çifte rekor!

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, İSG, iki yeni rekora imza attı. İSG, 29 Mart'ta iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Aynı gün iç hatlar 344, dış hatlar 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

En hızlı büyüyen havalimanı

Daha önceki yolcu sayısı rekoru 134 bin 289 kişi olarak kaydedilirken, en yüksek uçuş sayısı rekoru ise 740 uçuş olarak gerçekleşmişti.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak Hava Trafik Raporu'na göre, İSG, Avrupa'da MAJOR Havalimanları (40 milyon üzeri yolcu kapasiteli) arasında en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

Ocak ayında yüzde 16,2 yolcu artışı sağlayan İSG, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris-Charles de Gaulle Havalimanlarını geçerek 8'inci olurken, geçen yılının aynı dönem performansına göre 1'inci oldu.