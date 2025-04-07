Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tatil dönüşü 5 ayrı rekor!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayramı tatilinin son günü olan 6 Nisan’da, günlük toplam yolcu sayısı ile birlikte dış hatlar kategorisinde de önemli bir rekora imza attı. Havalimanı, gelen yolcu, giden uçuş, toplam uçuş sayısı ve dış hatlar toplam yolcu sayısı gibi 5 farklı kategoride yeni bir rekor kırdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da 141 bin 931 yolcuya ev sahipliği yaptı.
Pazar günü dış hatlardan düzenlenen uçuş sayısı 458
Havalimanı, dış hatlarda toplam 82 bin 498 yolcuya ulaşırken, dış hat seferleriyle gelen yolcu sayısı 41 bin 959 olarak belirlendi. Pazar günü dış hatlardan düzenlenen uçuş sayısı 458 oldu. Bu seferlerin 236'sı gidiş yönlü icra edildi.
Böylece havalimanı günlük toplam yolcuda, dış hatlar yolcu sayısında, dış hatlarda gelen yolcunun yanı sıra giden uçuş ile toplam sefer sayısında rekor rakamlar kaydedildi.