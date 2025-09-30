  1. Ekonomim
  3. Sabiha Gökçen’de ikinci pist hizmete girdi
Sabiha Gökçen'de ikinci pist hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 06R-24L numaralı ikinci pistinin 06R yönü iniş ve kalkış operasyonlarında aktif olarak kullanılırken, 24L yönü ise sadece kalkışlara hizmet veriyordu. Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania engelleri çalışmaları başarıyla tamamlanması sonrası yapılan gerekli kontrol uçuşlarının (flight check) ardından 24L yönü iniş operasyonlarına da açıldı.

Sabiha Gökçen’de ikinci pist hizmete girdi - Resim : 1

İkinci pist artık tam kapasite olarak kullanılacak

 Böylelikle ikinci pist, 24L yönünde direkt yaklaşma ve ILS hizmetiyle tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Pistteki ilk iniş operasyonu ise bugün saat 13.00’te, AJet’in Şırnak–İstanbul seferini yapan uçağı ile gerçekleştirildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin operasyonel kapasitesinin artması ve hava trafiğinde önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

 

