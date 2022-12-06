Şadi Türk: Başkent OSB, demiryolu ile lojistik limana dönüşüyor

Hüseyin GÖKÇE-ANKARA

İlk tuğlası 2003 yılında atılan Başkent OSB, aradan geçen 20 yıl içinde büyük bir gelişme göstererek, Türkiye’nin ilk 5 OSB’si arasına girdi. Bünyesinde 400 fabrikayı barındıran Başkent OSB, bir yandan Koç Holding’in 32 milyar liralık batarya yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Ankara sanayicisinin yıllardır beklediği demiryoluyla limanlara bağlanma hayalini de hayata geçiriyor.

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, ihalesi TCDD tarafından yapılan demiryolu yükleme/boşaltma platformunun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Türk, Demiryolu Limanı adını verdikleri projenin çalışmaya başladığında Ankara’dan Türkiye’deki bütün limanlara tren yoluyla 24 saatte ulaşım sağlanacağını bildirdi. Ankara’nın raylı limanının, Başkent OSB bünyesinde kurulduğunu söyleyen Şadi Türk, OSB katılımcılarının hemen her sektörde ürettiği ürünlerin 24 saat içinde limanlara ulaşacağını kaydetti.

“Türkiye’de ilk 5 OSB içindeyiz”

TCDD ile yapılan protokol kapsamında, TCDD tarafından ihale edilen Başkent OSB İltisak Hattı ve yükleme-boşaltma platformunun tamamlanmak üzere olduğuna değinen Türk, “Ankara’yı bir sanayi kenti yapma vizyonuyla ortaya konan bu proje sayesinde başta Başkent OSB’de yer alan firmalar olmak üzere, tüm bölge için yeni ve öncü bir hamle olarak da tanımlanabilir” dedi.

Başkent OSB’nin Ankara’nın sanayileşme sürecinde bir tarih sayılabileceğini ifade eden Şadi Türk, sadece alan açısından değil, hizmet, altyapı ve sosyal alanlar yönünden de Türkiye’de ilk 5 OSB içinde yer aldıklarını bildirdi. OSB’nin daha kuruluş aşamasında yıllar sonrası düşünülerek planlama yapıldığını hatırlatan Türk, demiryolu limanı projesinin de demiryolu özelleştirilmesinin akıllardan bile geçmediği dönemde gündeme getirildiğini belirtti.Türk, demiryolu limanının 2023 yılında faal hale getirileceğini belirterek, “Sanayicimiz artık hangi yolla değil, hangi limana mal göndereyim diye düşünecek” dedi. Koç Holding’e 1400 dönüm arazi tahsisi yapıldı Ortakları arasında Koç Holding’in de bulunduğu batarya yatırımı için de 1400 dönümlük yer tahsis edildiğini söyleyen Şadi Türk, Türkiye’de bu büyüklükte ve altyapısı hazır başka bir yerde arazi bulunamayacağını vurguladı.“Biz sanayiciyi yormayacak, sorunsuz ürünler sunuyoruz” diyen Türk, şu an itibarıyla ismini açıklayamayacağı bazı önemli uluslararası yatırımcılarla da görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.Sadece yurtdışından değil, Türkiye’nin batı bölgelerinden de çok sayıda yatırımcı bulunduğunu ifade eden Türk, doğrudan yabancı yatırımcısının ise 38 olduğunu aktardı.

“Dünyadaki 5-6 tesisten biri”

Koç Holding’in yatırımı yanı sıra Kalyon’un hayata geçirdiği panel yatırımının da çok önemli olduğuna işaret eden Türk, “Başkent OSB olarak dünyada parmakla sayılabilir yatırımı olan yapılardan iki tanesini içimize aldık. Batarya fabrikası Türkiye’de ilk ve ülke ekonomisi açısından önemli bir yapı. Maden aşamasından panel aşamasına kadar üretimi bünyesinde gerçekleştiren panel fabrikası da dünyada bu yeteneğe sahip olan 5-6 tesisten birisi” dedi.

Toplam alan 10 bin 800 dönüme ulaştı

OSB, henüz kooperatif aşamasındayken belirlenen 4 bin dönümlük alanın tamamen dolu olduğu bilgisini veren Türk, önemli bölümü dolu olan ikinci etap ile birlikte toplam arazi büyüklüğünün 10 bin 800 dönüme ulaşacağını anlattı. Şadi Türk, her büyüklükten yatırımın olduğu birinci etabın, ASELTAN, HAVELSAN gibi savunma sanayinin devlerine de ev sahipliği yaptığını ifade etti.