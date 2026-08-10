SAF fiyatlarında yüzde 10 artış

Ortalama SAF fiyatı, geleneksel jet yakıtının fiyatının yaklaşık beş katı olan 1.817$/ton’a ulaştı.

Analistler, artışın Hürmüz Boğazı’ndaki denizcilik aksamalarının ardından yükselen geleneksel jet yakıtı fiyatlarından ve ayrıca SAF karıştırma zorunluluğu olan pazarlardaki daha güçlü talepten kaynaklandığını söylüyor. İngiltere ve Avrupa Birliği’nin 2025 yılında yüzde 2’lik bir SAF karıştırma zorunluluğu getirmesi de talebi daha da destekliyor.

En uygun fiyatlı sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), HEFA yoluyla üretilen yakıt olup ortalama 1.817$/ ton fiyatla satılmaktadır. Atık hammaddelerden üretilen gelişmiş biyolojik SAF’ın ortalama fiyatı 3.399$/ton iken, hidrojen ve karbondioksitten üretilen sentetik e-SAF’ın ortalama fiyatı 5.015$/ton olup, geleneksel jet yakıtının fiyatının neredeyse yedi katıdır. 2025 yılında küresel sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti ve bu da dünya genelindeki jet yakıtı talebinin yalnızca yüzde 0,6’sını karşıladı.

Bu durum, havayollarının SAF tüketimini artırmaya devam etmesiyle birlikte önemli bir arz açığını ortaya koymaktadır. BloombergNEF, harmanlama zorunluluklarının genişlemesi, karayolu taşımacılığı sektörüyle hammadde rekabetinin yoğunlaşması ve üretim kapasitesinin talepten daha yavaş büyümesi nedeniyle, SAF fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yükselmeye devam edeceğini öngörüyor.