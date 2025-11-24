Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? 2025 yılı için bankaların sunduğu teklifler ile sendikaların talepleri arasındaki fark dikkat çekerken, promosyonun enflasyon karşısında erimemesi için beklentiler her zamankinden yüksek. Özellikle 90 bin TL nakit promosyon ile 200–550 bin TL arasında değişen faizsiz kredi seçenekleri masada bulunuyor. Ancak sağlık personeli, daha güçlü ve merkezi bir anlaşma talep ediyor. Peki promosyon ödemesi ne kadar, ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar?

Türkiye genelinde yüzbinlerce sağlık çalışanını ilgilendiren promosyon görüşmeleri son aşamaya gelirken, mevcut sözleşmelerin sona ermesi beklentileri daha da artırmış durumda. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, bazı illerde 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 100 bin TL’lik tekliflerin gündeme geldiğini belirtti. Ancak Kahveci, bu rakamların ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı: “Çalışanı memnun edecek gerçekçi bir tutara imza atılmalı, mevcut teklif revize edilmelidir.”

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak?

Promosyon ödemesinin kesin tarihine ilişkin henüz merkezi bir açıklama yapılmış değil. Sürecin, il sağlık müdürlükleri ile bankalar arasındaki nihai protokole bağlı olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin hızla ilerlemesi halinde promosyonların 2025 yılının son çeyreğinde Ekim ile Aralık ayları arasında tek seferde peşin olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Sağlık çalışanları ise artık net bir rakam açıklanmasını ve belirsizliğin giderilmesini istiyor.