'Sağlık' indirimi enflasyonda beklentileri düşürdü: Ekonomistler ne dedi?

Kamu sağlık kurumlarında yakın dönemde artırılan hasta katılım payı tutarları düşürüldü. Ekonomistler de şubat ayı enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Ocak ayında yayımlanan sağlık uygulama tebliği (SUT) ile artırılan devlet ve üniversite hastanelerinde hasta katılım payı tutarı, hafta sonunda Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile düşürüldü.

Hasta katılım paylarının artırılması ocakta yıllık enflasyon üzerinde 0.5 puanın üzerinde yukarı etki yaratmış, ekonomistler etkinin şubat ve martta da devam ederek toplam etkinin yıllık 1,5 puana yükseleceğini hesaplamışlardı. Katılım payının düşürülmesinin ardından toplam etkinin daha önceki tahmine kıyasla 0,4-0,8 puan daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ekonomistler buna paralel olarak şubat ayında yüzde 4'e yakın gerçekleşeceğini tahmin ettikleri aylık enflasyon tahmini de yüzde 3'ün altına indirmeye başladı.

Beklentiler aşağı yönlü güncellendi

QNB günlük bülteninde bu değişiklik sonrası şubat ayı TÜFE enflasyonu tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e çekti.

Reuters'ın görüştüğü ekonomistler arasında şubat için en düşük tahmin şu an yüzde 2,8 seviyesinde oldu.

Ekonomistler ödenen tutarların iadesine ilişkin bir süreç de olacağı için ocak ayında görülen etkinin aşağı revize edilebileceği bu revizyon hızlı olmaz ise şubatta sağlık kaleminde aylık bazda düşüş görülebileceğini söylediler.

Reuters'ın şubat ayı enflasyon anketi henüz sonuçlanmadı. Ocak ayı anketinde ise piyasa katılımcılarının şubat enflasyon beklentisi yüzde 2.65, Merkez Bankası'nın bu ay ortasındaki son piyasa katılımcıları anketinde şubat ayı beklentisi aylık yüzde 3,23 seviyesinde idi. Ekonomistlerin tahminleri değişiklik sonrası yüzde 2,5-yüzde 3 bandına doğru gelmeye başladı.

Ekonomistler paylaştı

Bilkent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hakan Kara, “Sanırım Şubat enflasyonunun %4’ün üzerine doğru gideceği anlaşılınca sağlık hizmetlerindeki zammın bir kısmı geri alınmış. Enflasyona bu ölçüde günlük ince ayar yapabilen başka bir ülke var mıdır bilmiyorum” dedi.

Sanırım Şubat enflasyonunun %4’ün üzerine doğru gideceği anlaşılınca sağlık hizmetlerindeki zammın bir kısmı geri alınmış.



Enflasyona bu ölçüde günlük ince ayar yapabilen başka bir ülke var mıdır bilmiyorum.https://t.co/w17M13GkXB — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 23, 2025

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof İbrahim Ünalmış, "Yapılan değişikliğin şubat ayı enflasyon beklentilerini yüzde 1 puana yakın düşüreceğini tahmin ediyoruz. Biz de şubat ayı enflasyon tahminimizi yüzde 2,9-yüzde 3,1 aralığına çektik" dedi.

Ocak ayında yapılan sağlık zamlarının şubat ayı enflasyonuna etkisini %0.6 puan hesaplıyorduk. Bazı ücret artışlarının geri alınmasının etkisini ise %0.3 puan olarak hesaplıyoruz. Dolayısıyla, yapılan değişikliğin şubat ayı enflasyon beklentilerini %1 puana yakın düşüreceğini… https://t.co/r9HPmQs5A7 — İbrahim Ünalmış (@IbrahimUnalmis_) February 24, 2025

Artışın büyük kısmı geri alındı

Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 TL'den 20 TL'ye düşürüldü. 50 TL olarak belirlenen ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında hasta muayene katılım payı tutarında değişiklik yapılmadı.

Vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında ocak ortasından itibaren artırılmıştı. Bugünkü karar ile bu artışların devlet ve üniversite hastanelerinde olan kısmının büyük bölümü geri alınmış oldu.