Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan bin liralık alışveriş poşetiyle zam teklifine tepki

Doğan, "Beş litre ayçiçek yağı, iki kilo şeker, bir kilo un, bir koli 30 adet yumurta, bir kilo çay aldık. Bin 65 lira tuttu. Bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, Kamu İşveren Heyeti'nin memurlara bin liralık ikinci zam teklifiyle ilgili bir lirayla aldıkları alışveriş poşetiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Doğan, şunları söyledi:

"Kamu İş Veren Heyeti’nin bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 teklif etti. Dün de taban aylığa bin lira zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, bin lira ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında mühendisine, öğretmene, bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir.

"Alışveriş yaptık, bin liraya neler alınabilir dedik, 1065 TL tuttu bu aldıklarımız"

Ben buradan Kamu İşveren Heyeti’ne ve Maliye’ye seslenmek istiyorum. Çarşıya, pazara, markete çıkın ve gerçek enflasyonu hep birlikte görün. Alım gücünün nasıl eridiğini, sabit ücretlerin alım gücünün nasıl eridiğini görün. Değerli Bakanım, Çalışma Bakanım siz de hissedin. Hissedin ki bu verilen tekliflere masa başında hazırlanan rakamlarla değil, çarşının, pazarın gerçek rakamları ile masaya tekrar gelin. Bu kabul edilebilir teklif değildir. Biz burada bugün gidip alışveriş yaptık. Bin liraya neler alınabilir dedik. Burada bin 65 TL tuttu bu aldıklarımız. Beş litre ay çiçek yağı aldık. Üç harfli marketlerde birinden aldık. Yani en ekonomik olan yerlerden aldık. İki kilo şeker aldık. Bir kilo un aldık. Bir koli 30 adet yumurta aldık. Bir kilo da çay aldık. Yani dün Kamu İşveren Heyeti'nin bize taban ücretimize vermiş olduğu bin liraya bunları aldık, bin 65 lira tuttu. Bu 4 kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu Kamu İşveren Heyeti’ne sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde.

Bunu tekrar Kamu İşveren Heyeti’nin değerlendirmesini istiyoruz. Önümüzdeki pazartesi eylemlerimiz yine devam edecek. Memur-Sen olarak mitingimiz var, Tandoğan Meydanı'nda yine haykıracağız bu haksızlığı, bunun yetersiz olduğunu haykıracağız. Ama özellikle de gidip bugün alışveriş yaptık bin 65 lira tuttu bu rakamlar. Yani bize memura reva gördüğü rakam bu ediyor."