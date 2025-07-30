Sağlık sigortasına büyük Zam: Primler ikiye katlandı

Özel sağlık sigortasını tercih edenler her yıl artan prim yüküyle karşılaşıyor. Sigortasını kullanan, yani tedavi gören bireylerde yenileme döneminde primler neredeyse iki katına çıkıyor. Hiç kullanım yapılmayan poliçelerde bile yüzde 40’a varan artış yaşanıyor. Nefes Gazetesi'nden Emel Yiğit'in haberine göre Grup Sigorta yöneticisi Cem Tan, “Hasar/prim oranı yüksek olan poliçelerde artış oranı yüzde 100’ü buluyor. Bu yükseliş yalnızca enflasyonla açıklanamaz. Özel hastanelerin kâr odaklı yaklaşımı ve devletin muayene katkı paylarına yaptığı sert zamlar bu artışta belirleyici rol oynuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 8.200 TL olan 47 yaşında bir erkek için tamamlayıcı sağlık sigortası primi bu yıl yüzde 123 artmış durumda. Prim ücreti 18.300 lira oldu. Poliçenin içinde yatarak limitsiz, evde bakım, 10 adet ayakta tedavi gibi hizmetler bulunuyor. Diğer yandan üç kişilik bir ailenin özel sağlık sigortasının fiyatı bu yıl 181.600 lira olarak hesaplandı. Geçen yıl primler 104.000 liraydı artış oranı ise yüzde 75 oldu.

Sağlık sisteminde iki ana poliçe tipi

Sağlık sisteminde iki ana poliçe tipi öne çıkıyor: Biri, daha çok üst gelir grubuna hitap eden özel sağlık sigortaları. Bu poliçeler, büyük ve donanımlı özel hastanelerde geçerli, daha geniş kapsamlı ama maliyeti yüksek ürünler. Diğeri ise tamamlayıcı sağlık sigortaları.

Cem Tan, özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarında sık karşılaşılan sorunlardan birinin, hastanelerin SGK tarafından karşılanmayan işlemleri önererek hastadan ek ücret talep etmesi olduğunu söylüyor. SGK’nın standartlarına uymayan tetkiklerin yapılmamasını öneren Tan, “En basit şikâyetle özel hastaneye giden bir kişi, gereksiz tetkik ve tahlillere boğuluyor. Bunların önemli bir kısmını sigorta şirketi karşılamıyor, hasta cebinden ödüyor” diyor.

Bu yıl altı ayda 576.8 milyar prim üretimi gerçekleştirildi

Sigorta sektörü yılın ilk altı ayında toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51.6 oranında arttı. Bu yıl altı ayda 576.8 milyar prim üretimi gerçekleştirildi. Hastalık-sağlık branşında prim üretimi yüzde 21.5’lik artışla 107.5 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde hastalık-sağlık branşındaki prim üretimi 63 milyar lira olmuştu. Tamamlayıcı sağlıkta ise altı ayda üretilen prim toplamı 38.9 milyar lira olarak gerçekleşti.