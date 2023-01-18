Sağlık turizmine sigorta güvencesi

Türkiye, özellikle son 10 yıllık dönemde, ucuz ve kaliteli hizmetiyle sağlık turizmi açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Sağlık hizmeti almak üzere gelen turistler tarafından en çok tercih edilen branşlar; saç ekimi, estetik, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi oldu. 2019 yılında 3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan sektörün, pandemi dönemindeki durgunluğun ardından 2022 yılında bu rakamı 5 milyar dolara taşıdığı belirtiliyor. Normalleşme ile birlikte 2023 ve sonrasının Türk sağlık turizmi açısından şahlanma dönemi olması bekleniyor.



Sağlık turizminde yakalanan büyüme ivmesi sigorta sektörünün de dikkatini çekti ve bu alana yönelik yeni ürünleri beraberinde getirdi. Demir Sağlık ve Hayat Sigorta, Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘Sağlık Turizmi Güvence Sigortası’nı sağlık turizminin kullanımına sundu. Şirket, lansmanını geçtiğimiz mayıs ayında Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda gerçekleştirdiği ürünü için yeni bir işbirliğine imza attı. Liv Hospital ile güçlerini birleştiren Demir Sağlık, bu yeni iş birliği kapsamında kurumun yurt dışından gelen misafirlerini ‘Sağlık Turizmi Güvence Sigortası’ ile teminat altına alacak. Poliçe kapsamında Liv Hospital’e sağlık turizmi amaçlı gelen hastaların geçireceği operasyon sonrası oluşabilecek tıbbi literatürde tanımlı komplikasyonların tedavisi için gerekli masraflar karşılanacak.

“Türkiye, çok önemli bir sağlık turizmi ülkesi haline geldi”

Gerçekleştirdikleri işbirliği sonrası açıklama yapan Demir Sağlık ve Hayat Sigorta CEO’su Viktor Hodara, “Sektörde sağlık sigortalarında önemli bir yere sahip güçlü bir oyuncuyuz. Bu güçle ve Türkiye’nin çok önemli bir sağlık turizmi ülkesi haline geldiği gerçeğinden yola çıkarak, ‘Sağlık Turizmi Güvence Sigortası’nı kullanıma sunduk ve böylece Türkiye’de bir ilke daha imza atmış olduk. Bu poliçe, ülkemize sağlık turizmi amaçlı gelen hastaların geçireceği operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlara karşı güvence sunmasının yanı sıra; sigortalılarımıza kendi ülkesinde müdahale teminatı, refakatçi teminatı ve seyahat sigortası imkanı da sağlıyor. Hem acentelerimiz hem de online satış sayfamız üzerinden dünyanın her yerindeki müşterilerimiz bu ürüne kolayca ulaşarak satın alıp kullanmaya başlayabiliyor. Bizim için çok önemli olan bu ürünün uzun yıllardır birlikte çalıştığımız kurumlardan biri olan sağlık dünyasının değerli markası Liv Hospital tarafından da tercih edilmiş olmasını ve bu iş birliği ile tüm Liv Hospital sağlık turizmi hastalarına sunulacak olmasını son derece önemsiyoruz” dedi.



Poliçe kapsamında yatarak tedavinin yanı sıra uçak bileti ve konaklama masrafları teminatının da sunulduğu bilgisini paylaşan Hodara, “Kullanıcılarına 6 aylık süre boyunca kapsamlı bir güvence sağlayan poliçe, sahip olduğu fiyat avantajı ile de satın alma kolaylığına sahip. Ayrıca bu poliçe ile sigortalılar kendi ülkesinde müdahale teminatı, refakatçi teminatından faydalanma fırsatı elde ederken, Demir Sağlık seyahat sağlık sigortası ile de güvence altına alınacak” şeklinde konuştu.

AMELİYAT SONRASI KOMPLİKASYONLAR GÜVENCE ALTINDA

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Demir Sağlık, ‘Sağlık Turizmi Güvence Sigortası’ kapsamında Liv Hospital’ın Türkiye’ye gelen yabancı hastalarına ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyon güvencesi verdiğine dikkat çekti. İstiroti, “Yurtdışından ülkemize ameliyat için gelen hastalara özellikle diş, göz, saç ekimi, cerrahi (ortopedi, jinekoloji, genel cerrahi, estetik cerrahi, KBB, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi), kalp ve damar cerrahisi olmak üzere 5 farklı plan dahilinde hizmet verecek bu poliçe sektörde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Aslında hastalarımıza verdiğimiz hizmete olan tam güvenimizin de bir göstergesidir” dedi.