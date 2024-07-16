Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 880 liranın üzerine çıktı

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Temmuz 2024 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

BES-AR’ın hesaplamalarına göre, gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamada, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık harcaması gereken tutar temmuz ayında 26 bin 401 TL, günlük maliyet de 880 TL oldu.

Tek yaşayan bir çalışanın yaşam maliyeti de 30 bin 672 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcamasına, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar da eklendiğinde yapılması gereken zorunlu aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 72 bin 199 TL olarak belirlendi.

“Maaşın yüzde 75-80’ini kiraya ödeniyor”

BES-AR açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

“Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 880 lirayı geçti. 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor."