Sağlıkta katılım payı indirimi emekli ve memurun zammını geri aldı

Yıllar sonra ocak ayında muayene katılım paylarına yapılan yüksek orandaki zam, vatandaşların tepkisini çekiş ve ekonomistlerin de enflasyon uyarılarıyla karşılaşmıştı.

23 Şubat tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile muayene katılım paylarında yeniden düzenlemeye giden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı hizmetlerde indirim yapmıştı.

Enflasyon beklentileri değişti

Ekonomistler yapılan değişiklikle enflasyonda beklentilerini güncellemişti. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Yeni düzenleme sonrası Şubat enflasyon tahminleri yüzde 4 civarından yüzde 3 civarına geri çekiliyor. Böylece Mart’ta faiz indirimi kesinleşmiş oldu” demişti.

Merkez Bankası’nın 2025 yılında 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu toplantısı yapacağını ilan etmesiyle şubat ayında yapılamayacak olan toplantı düşen enflasyonla birlikte mart ayında yapılacak toplantıda faiz indirimi beklentilerini de artırdı.

Emekli ve memur zammı

Enflasyondaki düşüş, bir yandan alım gücünü etkilerken, diğer yandan da maaş zamlarını düşürüyor.

Emekli ve memurlar yılda iki kez enflasyon oranında zam alırken, temmuz ayında yapılacak olan enflasyon farkı zammı bu durumdan etkilenecek. Düşük görülen verilerle maaş zamları da düşük kalacak.