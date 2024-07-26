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Şahdeniz doğal gazında planlı bakım kesintisi

Şahdeniz Doğal Gaz Boru Hattı’nda 31 Temmuz-9 Ağustos arasında 9 gün süreyle planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Haber Merkezi
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Şahdeniz doğal gazında planlı bakım kesintisi
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Azerbaycan gazını taşıyan Şahdeniz Doğal Gaz Boru Hattı’nda 9 gün süreyle planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

BOTAŞ'ın konu ile ilgili yayınladığı duyuruya göre, Şahdeniz Doğal Gaz Boru Hattında; 31 Temmuz–05 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki 5 Gaz Günü süresince gerçekleştirilecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle anılan günlerde Türkgözü Giriş Noktasından, 05-09 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki 4 gaz günü süresince gerçekleştirilecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle anılan günlerde TANAP-Seyitgazi Giriş Noktasından, İletim Şebekesine doğal gaz teslimatı yapılmayacak.

Duyuruda, "Bu çalışmalar süresince, Türkgözü Giriş Noktası ile TANAP Seyitgazi Giriş Noktası ve ilgili Transfer Noktalarını kullanan Taşıtanlar Taşıma Miktar Bildirim (TMB) değerlerini 0 (sıfır) Sm3/gün olarak oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen planlı bakım onarım çalışmaları süresince Ulusal İletim Şebekemizin arz talep dengesinin sağlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.

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