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Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-12 Ağustos'ta "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor.

Başvuruyla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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