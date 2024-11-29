Sahte para krizini fırsata çevirdiler! Döviz bürolarının dolar bozmak için komisyon aldığı iddia ediliyor

Türkiye’de sahte dolar alarmı verildi. Gerçeğinden ayırt edilemeyen ‘sahte dolarlar’ için soruşturma başlatılırken hem döviz büroları hem de vatandaşlar döviz alım-satımında sıkıntı yaşanıyor.

Turizmciler, esnaf ve turistler sorun yaşıyor

Kapalıçarşı’da döviz büroları eski tip olarak bilinen beyaz dolar banknotlarını sahte olma ihtimali nedeniyle kabul etmiyor. Esnaf, kapılarına ‘beyaz renkte dolar kabul edilmemektedir’ uyarısını dükkanlarına astıkları görülüyor. En büyük sıkıntı da sahte dolarların gerçeği ile birebir aynı yapılmış olması. Turizmciler ve dolar bozdurmak isteyen turistler büyük sıkıntı yaşıyor.

Dolar bozmak için ‘fark’ talep ediyorlar

Her kriz döneminde olduğu gibi sahte dolar krizinde fırsatçılar da ortaya çıktı. Döviz bürolarının dolar bozmak için komisyon aldığı iddia ediliyor. Zor durumda kalan vatandaşlar Bazı döviz bürolarının dolar bozmak için ‘fark’ talep ettiğini öne sürdü.

Dolar bozmak için 5 ila 10 dolarlık ücret istedikleri iddia ediliyor

Esnaftan alışveriş yapanlara elindeki dolarları bozdurmaları isteniyor. NTV’nin haberine göre, 50 ve 100 dolarlık banknotlarla döviz bürosuna gidenlerden ekstra komisyon alınmaya başlandığı belirtiliyor. Vatandaşın elindeki her banknot için 5 ila 10 dolarlık ücret istedikleri iddia ediliyor.

“Ek ücret talep edenileri şikayet edin” uyarısı yapılıyor

Uzmanlar ise bu durumun kesinlikle suç olduğu uyarısı yapıyor. Vatandaşlara ‘Eğer dolar bozdurmak için gittiğiniz döviz bürosunda sizden ek ücret talep ederse şikayet edin” denildi. Uzmanlar, ek ücret isteyen kişi ve büroların cezalandırılması gerektiğini dikkat çekiyor.

Sahte dolar nasıl anlaşılır?