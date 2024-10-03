Sahte psikologlar sosyal medyada cirit atıyor! Yüksek ücretlerle milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar

Sahte psikologlar sosyal medyayı ile geçirdi. Toplum sağlığını tehlikeye sokan sahte uzman ve danışmanlar milyonlarca liralık kazançlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de 250 bin psikoloji bölümü mezunu olduğu belirtilirken, tespit edilen sayılarla sahte psikolog sayısı 500 bini aştı. Kazançlarıyla milyonlarca liralık kazanç elde ediyorlar.

Sosyal medya vurgun yerine döndü

Türkiye'de son yıllarda sahte psikolog patlaması yaşanıyor. Psikolog temalı dizi ve filmlerle vatandaşta oluşan psikolog arayışını fırsata dönüştüren sahte psikologlar, sosyal medyayı vurgun yeri haline çevirdi. Sabah’ın haberine göre, psikolojik danışman, ruh sağlığı danışmanlığı, yaşam koçluğu, NLP, kuantum terapisi, bilinçaltı temizliği, aile dizimi gibi tanımlarla insanlara sözde danışmanlık yapan ve seans düzenleyen sahte psikologlar hem toplum sağlığını bozuyor hem de milyarlarca liralık vurgun yapıyor.

Sahte psikologlar sosyal medyada cirit atıyor

Türkiye'de 200-250 bin psikoloji bölümünden mezun psikolog olduğunu belirten uzmanlar sahte psikolog sayısının ise 500 bini aştığını belirtiyor.

"Diploma yok, sertifikaları nereden aldıkları belli değil"

Türk Psikologları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Türkiye'de hiç diploması olmayan ya da farklı bölümlerden mezun olan binlerce kişinin danışmanlık hizmeti verdiğini belirterek, "Bu sahte psikologlar netten topladıkları birkaç bilgi, okudukları 2-3 kitap ya da nereden aldıkları dahi belli olmayan sertifikalarla insanlara seans yapıyorlar.

Satın aldıkları yorumlarla ağlarına düşürüyorlar

Bir psikolog etik gereği sosyal medyada reklam yapmaz. Ancak sahte psikologlar sosyal medyada ilan satın aldıkları yorumlarla binlerce kişiyi ağlarına düşürüyor. Burada ekonomik olarak yaşanan kaybın da ötesinde toplum sağlığı ciddi oranda bozuluyor" dedi.

Hem denetimler hem de cezalar yetersiz kalıyor

Her gün sahte psikologlarla ilgili onlarca şikâyet aldıklarını anlatan Malkoç, "Biz denetim yapıyoruz ve şikâyetlerin hemen hepsinde bu kişilerin aslında psikolog olmadığını görüyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ancak hem denetimler hem de cezalar yetersiz kalıyor" diye konuştu. Psikologluk mesleğinin acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Malkoç, "Bir hekim tıp fakültesinden mezun olmazsa hekimlik yapamıyorsa, psikoloji mezunu olmayanların da psikologluk yapamıyor olması lazım" ifadelerini kullandı.

Yüksek seans ücreti alıyorlar

Psikolog Berkant Güney de ise sahte psikologlar nedeniyle intiharın eşiğine gelen danışanlarla karşılaştıklarını kaydetti. Güney, "Bu alandan mezun olmayan, sözde sertifikalarla seans ve danışmanlık yapıyorlar. Profesör bir psikologdan dahi daha yüksek seans ücreti alanlar var. Bazı isimleri ihbar ettik ancak hâlâ ciddi bir yaptırım olmadı. Sosyal medyada ilanlarla danışan topluyorlar" dedi.