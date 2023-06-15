Sahte vize sitelerine erişim engellendi

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Haziran toplantısında incelediği 219 dosyadan 200’ünde aldatıcı reklam, veya haksız ticari uygulama olduğu tespit etti. Bu dosyalara ilişkin 9 milyon 713 bin lira idari para cezası verdi.

Böylece yılbaşından bu yana incelenen dosyalardan 1031 tanesine durdurma cezası yanı sıra 39 milyon 555 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, kurdukları internet siteleri aracılığıyla, bazı ülkelerin elçilik ve konsolosluk temsilcisi izlenimini uyandırarak vize hizmeti almak isteyenleri yanıltan 8 firma tespit etti. Bunların internet sitesine erişimi engellenirken, idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Reklam Kurulu ayrıca, e-ticaret sitelerinde kullanıcı deneyimlerine ilişkin olarak sahte ve asılsız sıralama uygulaması kullanılarak tüketicinin mağduriyetine sebep olanlara da idari para cezası verdi ve internet sitelerine erişimi engelledi.