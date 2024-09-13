  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon TL ceza uygulandı
Takip Et

Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon TL ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığınca tüketiciyi korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda, sahte yetkili servislere son iki yılda 18 milyon lira para cezası verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon TL ceza uygulandı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yetkili servis hizmetinden yararlanmak isteyen tüketicilerin, yetkili servis olmadığı halde bu izlenimi uyandıracak şekilde tanıtım yapan firmalarca mağdur edilmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere aralıksız devam edildiği belirtildi.

Sahte yetkili servislere karşı Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonda denetimler gerçekleştirildiği, Reklam Kurulunca da incemeler başlatıldığı ifade edilen açıklamada, bunların sonucunda son iki yılda toplam 18 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, bakanlığın yürüttüğü denetimlerde suç unsuru barındıran uygulamaların tespiti durumunda, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

"Yetkili servis bilgilerine SERBİS aracılığıyla ulaşılabiliyor"

Denetimlerin yanı sıra tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüketicilerimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'te yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz şikayetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Bakanlığımızın internet sayfasındaki ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak iletebilmektedir."

Açıklamada, sahte yetkili servislere karşı yapılan denetimler sonucunda Bakanlıkça gerekli tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

ABD'de ele geçirilen 18 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi için tören düzenlendiABD'de ele geçirilen 18 tarihi eserin Türkiye'ye iadesi için tören düzenlendiGündem
Milyonlarca yatırımcının aklındaki soru; Faiz mi fon mu daha karlı? İşte yanıtı...Milyonlarca yatırımcının aklındaki soru; Faiz mi fon mu daha karlı? İşte yanıtı...Ekonomi
Emeklilerin gözü ocak ayında: Üç ayrı düzenleme devreye girecek, artışa refah payı da eklenecekEmeklilerin gözü ocak ayında: Üç ayrı düzenleme devreye girecek, artışa refah payı da eklenecekEkonomi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiralarda düşüş olacak mı? Uzmanı yorumladıEv sahibi ve kiracılar dikkat! Kiralarda düşüş olacak mı? Uzmanı yorumladıEkonomi

 

Ekonomi
Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi
Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi
TÜİK verileri açıkladı: En yüksek net kâr elde eden sektörler belli oldu
TÜİK verileri açıkladı: En yüksek net kâr elde eden sektörler belli oldu
Mahfi Eğilmez: Dolarda böyle bir enflasyon yok!
Mahfi Eğilmez: Dolarda böyle bir enflasyon yok!
Dünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibe
Dünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibe
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 arttı
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 arttı
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İŞTE YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ