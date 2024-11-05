Sakarya tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı

Türkiye ihracatının yüzde 3,19'unu karşılayan Sakarya'nın geçen ayki dış satımı, en yüksek ekim ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de en çok ihracat yapan 7. il olan Sakarya'nın 10 aylık kümülatif ihracatı da geçen yıla göre yüzde 13,7 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı.

En yüksek ocak-ekim dönemi dış satımına imza atan Sakarya, geçen yılın aynı ayına kıyasla da ihracatını en çok artıran ikinci il oldu.

16 sektörün ihracatı arttı

Ekim ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, çelik ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti. 16 sektör, ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdi.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük 4'üncü otomotiv ihracatçısı olan Sakarya, Türkiye'nin 10 aylık otomotiv ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirdi.

Sakarya iş dünyası, serbest bölgeler dahil dünyanın 111 noktasına ihracat yaptı. İhracatta başı Polonya çekerken onu sırasıyla Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 Eylül ayı verilerine göre ise Sakarya'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151 oldu ve 1,6 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verildi.