Sakarya’da 5 yıl içinde 800 yeni firma üretime başlayacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Marmara bölgesinin ülke üretiminin ve ihracatının merkezi konumunda olduğunu belirterek Sakarya’nın da bu merkezin parlayan bir yıldızı olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Altuğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada devam etmekte olan OSB projeleri ile önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 800 tane yeni firmanın üretime başlayacağını ve 75 bin kişilik istihdam sağlanacağını söyledi.

Akgün: “Bu kadar iş potansiyelini karşılayacak iş gücünü ya göçlerden ya da kadınlarımızın yüksek becerisi ve çalışkanlığıyla sağlayacağız. Ekosistemi çalıştırmak için girişimci kadınlarımıza her zaman ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sınai ve zirai üretimin yanında Sakarya’da ciddi anlamda hizmet sektörü potansiyelinin de olduğunu ifade eden Altuğ konuşmasında şu bilgileri verdi: “Kadınlarımızın iş hayatında ve ekonomide daha fazla yer alması için sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sakarya için tek gayemiz üretimi artırarak planlı, temiz, çevreci ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi olan şehre dönüştürmektir.”

Kadınlar üretiyor, Sakarya güçleniyor

TOBB Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, “Sakarya olarak otomotivden tarıma, gıdadan makine sektörüne kadar birçok alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri konumundayız. Böylesine güçlü bir ekonomide kadınların daha görünür, daha üretken ve daha girişimci olması artık bir tercih değil, bir kalkınma zorunluluğudur" dedi. Dikici, "Sakarya’da kadın girişimcilerimiz sanayide, tarımda, ve ihracatta daha fazla yer alıyor, kadın kooperatifleri güçleniyor. Kadınlar tedarik zincirlerine daha fazla dahil oluyor, genç kadınlarımızın girişimcilikte daha cesur adımlar atıyor. Kadınlar Sakarya ihracatına 1,8 milyar dolar katkı sağladı ve toplam ihracat içindeki payları yüzde 18,7’ye yükseldi. Bir şehirde kadınlar üretiyorsa o şehir daha güçlü büyür” diye konuştu.