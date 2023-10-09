Sakarya'dan 438 milyon doları aşkın ihracat

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine yer verildi.

Buna göre Sakarya geçen ayı, 438 milyon 272 bin dolarla en çok dış satış yapan 8'inci il olarak kapattı.

Kentte en çok ihracat yapılan sektörler sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları ile çelik oldu.

Sakarya'nın ihracatta lokomotif sektörü otomotiv, dış satımın yüzde 87'sini tek başına karşıladı. Bunun yanı sıra 2022 Eylül'e kıyasla hazır giyim ve konfeksiyon, mücevher, elektrik-elektronik ve hizmet, gemi-yat ve hizmetleri sektörlerinin yükselişi dikkati çekti.

Geçen ay Sakarya iş dünyası, serbest bölgeler dahil dünyanın 127 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke sırasıyla Fransa, Polonya, İtalya, Birleşik Krallık ve Almanya oldu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üretimle geçen bir ayı daha geride bıraktıklarını belirterek, yükselişlerde daha motive olduklarını, düşüşlerde ise moral bozmadan yola devam ettiklerini kaydetti.

Altuğ, devletin üretimi artırma adına desteğinin en büyük güçlerinin olacağına değinerek, "Sanayicimiz motive şekilde üretmek istiyor, yeni yatırımları için gün sayıyor. Bu süreçte devletimizin ekonomi politikası dahilinde iş dünyasının üretim ve ihracatta finansman ihtiyacı için reeskont kredilerinde puan düşürmesi ve KOBİ'ler için ihracat kredi limitlerini artırması önemli adımdır. Buna benzer destekler ve politikaların devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.