Salah geldi, Trabzonspor hisseleri coştu

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Trabzonspor, yaz transfer dönemine damga vuracak bir hamle için resmi süreci başlattı. Bordo-mavili kulüp, Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verilerek transfer görüşmelerinin resmen başladığı bildirildi.

Salah bugün Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde sona yaklaşırken yıldız futbolcu için özel uçak kaldırdı. Bordo-mavili kulüp, transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla Mısırlı oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mohamed Salah'ın 5 Ağustos'ta saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun, İstanbul'daki programının ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçeceği belirtildi.

Trabzon'da gerçekleştirilecek karşılama organizasyonuna ilişkin ayrıntıların ise gün içerisinde kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Papara Park'ta imza töreni yapılacak

Trabzonspor yönetimi, Mohamed Salah transferini taraftarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, yıldız futbolcu için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta taraftarlara açık bir imza töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Salah'ın Türkiye'ye gelişiyle birlikte Trabzonspor taraftarlarının hem havalimanında hem de Papara Park'ta binlerce kişiyle Mısırlı yıldızı coşkulu bir şekilde karşılaması bekleniyor.

Salah etkisi piyasalara yansıdı: Trabzonspor hisseleri ve Fan Token uçuşa geçti

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah transferinde önemli bir aşamaya gelmesi, finansal piyasalarda da güçlü bir etki yarattı. Bordo-mavili kulübün transfer görüşmelerinin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamasının ardından hem Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif AŞ hisseleri hem de Trabzonspor Fan Token'da dikkat çeken yükselişler yaşandı.

Transfer haberinin yatırımcılar ve taraftarlar tarafından olumlu karşılanmasıyla Trabzonspor hisseleri değer kazanırken, Fan Token'da da alımlar hızlandı. Salah transferine yönelik beklentilerin artması, kulübün finansal varlıklarına olan ilgiyi de önemli ölçüde artırdı.

Trabzonspor hisseleri yüzde 6,5 yükseldi

Mohamed Salah transferine ilişkin resmi gelişmeler, Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (TSPOR) hisselerine de olumlu yansıdı. Bordo-mavili kulübün transfer sürecini KAP'a duyurmasının ardından TSPOR hisseleri günü yüzde 6,52 yükselişle tamamladı.

Hisse fiyatı 0,98 TL seviyesine çıkarken, Salah transferine yönelik beklentilerin yatırımcı ilgisini artırdığı ve alımların hız kazandığı gözlendi.

Fan Token'da da sert yükseliş

Mohamed Salah transferine ilişkin gelişmeler, kripto para piyasalarında işlem gören Trabzonspor Fan Token'a (TRA) da güçlü şekilde yansıdı. Transfer haberlerinin ardından yatırımcı ilgisinin artmasıyla Fan Token'da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.