Salça makinesi domates üreticisinin yüzünü güldürdü! Ürünlerin katma değeri yükseldi

Dursunbey’de kırsal mahallelere salça makinesi dağıtarak yetiştirilen ürünlerin katma değerini yükseltmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu hizmeti, ilk meyvesini verdi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde salça makinelerine kavuşan Dursunbey’in kırsal Bozyokuş Mahallesi sakinleri, makineden ilk salçalarını çekti. Kış hazırlığına başlayan kadınlar, yetiştirdikleri domates ve kapya biberlerden elde ettikleri malzemeleri kavanozlara doldurarak domates konserveleri ve salçalar hazırladılar. Eskiden bakır kaplarda tırnakları zedelenerek bilekleri ağrıyana kadar salça çektiklerini söyleyen emekçi kadınlar, bu hizmeti sağlayarak işlerini kolaylaştırdığı için Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini sundular.

Ürünlerin katma değeri yükseldi

Kırsalda zorlu şartlarda çalışan köylülerin üretimini konforlu ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlayan salça makineleri her mahallede memnuniyet oluşturdu. Tarhana ve salça yapımı dönemlerinde köylülerin işini kolaylaştıracak olan salça makineleri sayesinde domates ve kapya biberler kısa süre içerisinde salçaya dönüştürülüyor. Üreticiler, yetiştirdikleri ürünleri tarlada yarı fiyatına satmak yerine, hazırladıkları salçalardan daha fazla kazanç elde edebilecekler.

“Bize bu rahatlığı verdiği için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz”

Kış hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Kıymet Avcı, “Domatesleri topladık, kış hazırlığımıza başladık. Domatesleri kasalara doldururuz, bakırlarla koyarız içine daha sonra doğrarız ve kaynatırız. Kaynadıktan sonra da makineye veririz. Makineyle güzelce çeker, çekirdeklerini bir kenara ayırırız. Kabuklarını da bir kenara ayıklarız. Kışlık hazırlığımıza böyle devam ederiz. Önceden elimizde geçiriyorduk. Elimizde geçirmesi zor oluyor. Tırnaklardan tut bileğinden tut hepsi acıyordu. Makine çıktı. Allah razı olsun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın beye bize bu rahatlığı verdiği için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Salçayı elde çekerken zorlandıklarını ancak salça makinesini kullanmaya başlayınca rahatlığını gördüklerini ifade eden Esma Acar “Salça zamanındayız. Eskiden çok zor oluyordu. Şimdi daha kolaylaştı işimiz. Sağ olsun Başkanımız, salça makinesini getirdi muhtarımız sayesinde, şimdi daha rahat salça yapıyoruz” dedi.

“İki-üç günde yapılan salça artık bir saate hazır”

Salça makineleri sayesinde eskiden iki-üç günde yapılan salçaların bir saatte hazır olduğuna dikkat çeken Dursunbey Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Eser, “Sayın Başkanımdan Allah razı olsun, bu kırsal mahallelere vermiş olduğu hizmetlerden ötürü. Salça makinelerinin mahallelere maddi ve manevi çok katkısı oldu. Bunu eskiden kadınlar elle yapıyorlardı, şimdi ise makine geldi. Herkes teknolojiye uydu. O da Ahmet Akın’ın sayesinde oldu, bizim sayemizde değil yani. Bir saatin içinde yapıyorlar, yani iki-üç gün beklemeye gerek yok artık. Bu bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın zaferi diyebilirim. Ahmet Akın, herkese yakın” ifadelerini kullandı.