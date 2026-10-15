Salgın döneminde adını duyurmuştu: 30 yıllık şirket iflas etti

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İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi malzeme üreticisi Farlab hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip şirket, Kovid-19 salgını sırasında geliştirdiği yerli antijen test kitiyle dikkat çekmişti.

Farlab'ın iflasına karar verilen konkordato dosyasında, iki şirketin daha konkordato talepleri reddedildi.

Üç şirketin konkordato süreci sona erdi

Mahkeme, Farlab'ın yanı sıra Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret AŞ ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin konkordato taleplerini de reddetti.

Kararla birlikte üç şirket hakkında daha önce verilen kesin mühlet kaldırıldı. Mahkeme, konkordato kapsamında uygulanan tedbirlerin sona erdirilmesine ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine hükmetti.

Farlab hakkında iflas tasfiyesi süreci başlarken, diğer iki şirket için iflas kararı verildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Salgın döneminde yerli test kiti geliştirmişti

İzmir'deki tesisinde tıbbi malzeme üretimi gerçekleştiren Farlab, Kovid-19 salgını döneminde yerli test kiti çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

Türklab-Farlab tarafından geliştirilen antijen test kitinde yerli antikor kullanıldığı, ürünün TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında üretildiği ve yurt dışına ihraç edildiği belirtilmişti.

Mahkemenin yayımladığı ilanda, karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği bildirildi.