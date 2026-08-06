Salihlili üzüm üreticileri en az 150 TL fiyat bekliyor

DUYGU GÖKSU / MANİSA

Manisa Salihli’de üzüm üreticileri, girdi maliyet artışları ve fiyat belirsizliği yaşıyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), yedi numara tavan kuru üzüm fiyatının, ağustos ayının ilk haftasında en az 150 TL olarak açıklaması için çağrıda bulundu.

2023’te 100 TL, 2024’te 110 TL olan üzüm fiyatlarının girdi maliyetleri karşısında düşük kaldığını belirten Yalvaç, “Salihli genelinde 118 bin dekar alanda kurutmalık sultaniye üzüm yetiştiriliyor. Üretimdeki maliyet artışları 6-7 ana kalemden oluşuyor. Geçen sene bin 600 TL olan DAP gübre 2 bin 400 TL’ye çıktı. Mazot fiyatı 40 TL’den 80 TL’ye yükseldi. Ortalama 700-750 TL olan işçi yevmiyeleri bin 400 TL bandına geldi. Özellikle bağcılıkta kritik olan külleme ilacı ve mildiyö ilaçları temel maliyetler arasında bulunuyor. Bağın bağlanması gibi işlemlerin de bu ana kalemler içerisinde yer alıyor. Bu kalemler toplandığında ve toplam sayıya bölündüğünde enflasyonist artış yüzde 160 civarında oluyor. Bu hesapla kuru üzüm fiyatının aslında 180 TL’den aşağı olmaması gerekiyor. Çiftçinin seneye de üretmeye devam etmesi için yedi numara tavan kuru üzüm fiyatı en az 150 TL olmalı. TMO yetkilileri ürünün çok olduğu bu yıl, bir an önce fiyat açıklamalı” dedi.

İngiltere ve Japonya gibi pazarların maliyet düşüklüğü nedeniyle Güney Afrika, Özbekistan gibi ülkelere kaptırıldığını dile getiren Yalvaç, “TMO hakkındaki görüşlerimi, bizzat üretimin içindeki bir çiftçi olarak ifade etmek istiyorum. Üzüm fiyatlarının belirlenmesi aşamasında çiftçiyi üzmeyecek, maliyetlerini kurtaracak ve onları seneye tekrar tarlasına küstürmeyecek şekilde fiyat açıklaması gereken tek ve en yetkili kurum TMO’dur. TMO, bu işin esas kompedanı ve ana paydaşıdır. Sahadaki gerçekleri, çiftçimizin ne kadar zor şartlarda üretim yaptığını onlara her fırsatta aktarıyoruz. TMO’nun bu süreçte yapıcı bir görev üstlenmesi, sivil toplum kuruluşlarını ve kurumları dinleyerek ortak bir paydaşta, çiftçinin hakkını koruyacak bir karara varması şart. Bürokrasi sadece Ankara’dan değil, sahayı dinleyerek hareket etmeli. Hatta TMO’nun, dile getirdiğimiz rakam üzerine 15-20 TL daha ekleyerek çiftçiye gerçek anlamda sahip çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TMO’nun sadece alım yapmasının yetmeyeceğini, fındıkta olduğu gibi üzümde de okul projeleri gibi sosyal projelerle iç piyasada bir sirkülasyon sağlamasını beklediklerini dile getiren Yalvaç, “Hastanelerde veya okullarda fındığın yanında üzümün de verilmesi, hem yeni nesillerin sağlıklı beslenmesini sağlar hem de ürünümüzün değerini korur. Özetle TMO, bizim için devletin üreticiye uzanan şefkat eli ve güvencesidir, bu yıl da bu sorumlulukla hareket ederek üreticiyi mağdur etmemesini temenni ediyorum” dedi.

“Acilen kapalı devre sulama sistemine geçilmeli”

Vahşi sulama denilen salma sulama sistemi suyu hunharca harcadığını söyleyen Yalvaç, "Demir Köprü Barajı'ndan Menemen'e kadar 1 milyon 335 bin dönüm yer sulanıyor. Acilen kapalı devre sulama sistemine geçilmeli. Yani su tarlanın başına boruyla gelmeli, vana açılıp toprak ne kadar istiyorsa o kadar verilmeli. Çiftçimiz de bu sisteme maddi katkı sunmaya hazır" dedi.