SAMEKS Bileşik Endeksi, 2025’e negatif bir başlangıç yaptı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) Ocak 2024 verileri açıklandı.

SAMEKS Bileşik Endeksi, 2025 yılı ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 48,6 değerine geriledi. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 5,2 puan azalarak 46,0 seviyesine gerilerken, Bileşik Endekste kaydedilen düşüşün belirleyicisi oldu. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 2,1 puan artış kaydederek 52,9 seviyesine yükselerek, artış eğilimini ocak ayında da sürdürdü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi’nin 5,2 puan azalarak 46,0 seviyesine gerilemesi Bileşik Endekste kaydedilen düşüşün belirleyicisi olmuştur. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 2,1 puan artış kaydederek 52,9 seviyesine yükselmiş ve artış eğilimini ocak ayında da sürdürmüştür.

Hizmet sektöründe gözlenen azalışta iş hacmi alt endeksinin 6,7 puan birden azalarak 39,3 seviyesine gerilemesi etkili olmuştur. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin artışından destek bulan üretim alt endeksi 52,2 puana yükselmiş ve olumlu bir görünüm arz etmiştir.

Böylece önceki aya göre 2,6 puan azalarak 48,6 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırışmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha durgun bir görünüm arz ettiğine işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2025 yılı ocak ayında, bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 52,9 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde girdi alımları önceki aya göre 4,1 puan azalmasına karşın 59,0 puanla yüksek seviyesini korumuştur. Yeni siparişler alt endeksi ise aylık bazda 3,8 puan artış kaydederek 52,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Böylece önceki aya göre 2,8 puan artış kaydederek 52,2 seviyesine yükselen üretim alt endeksi Haziran 2024 döneminden bu yana ilk kez referans değerin üzerine çıkmıştır.

Bu dönemde nihai mal stoku alt endeksi 0,2 puanlık azalışla 47,3 puan seviyesinde gerçekleşirken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 3,0 puan artmış ve 53,8 puanla olumlu görünümünü sürdürmüştür.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 1,9 puanlık artışla 54,5 seviyesine yükselmiş ve emek talebinde aralık ayında gözlenen artışın bu dönemde de sürdüğüne işaret etmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde 52,9 puanlık seviyesiyle referans değerin üzerinde seyreden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksinde, geçtiğimiz yılın son ayında başlayan olumlu görünümün ocak ayında da devam ettiği görülmüştür.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2025 yılı ocak ayında önceki aya göre 5,2 puan azalmış ve 46,0 seviyesine gerilemiştir.

Önceki aya göre 4,3 puan ivme kaybeden girdi alımları, 54,6’lık seviyesiyle ocak ayında da referans değer üzerinde seyretmeye devam etmiştir.

Önceki aya göre 4,1 puan azalarak 49,6 seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt endeksi ve 4,4 puanlık azalışla 47,3 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, ocak ayına ilişkin negatif gelişmeler olarak dikkat çekmiştir.

Sektöre ilişkin istihdam alt endeksi de 3,9 puanlık azalışla 46,8 seviyesine gerilemiş ve sektör genelinde emek talebinin azaldığına işaret etmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 6,7 puan birden azalarak 39,3 puana inmiş ve son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Böylece önceki ay referans değer üzerine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2025 yılı ocak ayında yeniden referans değerin altına gerilemiş ve ekonomik aktivitenin aylık bazda yavaşladığına işaret etmiştir.

Aralık ayında referans değerin üzerinde gerçekleşerek yılı pozitife kapatan SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın ilk ayında yeniden azalış eğilimine girerek 2025’e negatif bir başlangıç yapmıştır. Ocak ayında talep koşullarındaki bozulmanın hizmet sektöründe belirgin bir şekilde hissedildiği görülmüştür. İmalat sektöründe ise 5 aylık bozulmanın yavaşladığı aralık ayının ardından ocak ayında da iyileşme kaydedilmiş, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi yeni siparişlerin etkisiyle ivme kazanmıştır."