Şamil Tayyar, 'Bakan Şimşek ile görüştüm' diyerek açıkladı! Asgari ücretli ve emekliye zam yapılacak mı?

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Şamil Tayyar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenins sonrasında emekli maaşı ve asgari ücrete seyyanen zam planlanmadığını, ancak vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar üzerinde çalışıldığını yazdı.

Erken seçim yok, planlar 2028'e göre yapılmakta

Şamil Tayyar, görüşmede yakın zamanda erken seçime yönelik bir hazırlık görmediğini, hatta 2026 ve 2027'de seçim beklenmediğini belirtti. Tayyar, hazırlanan projelerin Nisan 2028'teki seçim tarihine göre planlandığını aktardı.

Şamil Tayyar, "Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor. Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde. Tüm ezberler bozulacak gibi" dedi.

Ulaşım zammına sınırlama

Şamil Tayyar, maaşla çalışan, emekli ve asgari ücretli vatandaşların rahatlaması için ise ilk aşamada maaşlara seyyanen zam yapılması yerine alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Şamil Tayyar alım gücünü artırmak için 3 başlığın öne çıktığını, bunların kira, gıda ve ulaşım olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, ulaşım alanında maliyet enflasyonunun üzerinde zam yapılmasını önlemek amacıyla "değerleme oranı" ile sınırlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

En dezavantajlı kesimlere aylık ödeme

Şamil Tayyar, Gelir Tamamlayıcı Destek Programı'nın (GETAD) son aşamada olduğunu belirterek, toplumun en dezavantajlı kesimlerine ilave aylık ödeme uygulamasının yeni yılda başlayabileceğini ifade etti.

Bu uygulamadaki ölçeğin bayram ikramiyesi gibi çeşitli uygulamalarda da kullanılarak yalnızca düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önünün açılabileceğini kaydetti.