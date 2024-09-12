Sampa, Automechanika Frankfurt'an iki ödülle döndü
Ağır vasıta yedek parça endüstrisinde küresel ölçekte faaliyet gösteren Sampa, Automechanika Frankfurt 2024’ten teknoloji ve yenilikçilik alanlarında iki ödülle döndü.
Hüseyin GÖKÇE/ANKARA
Fuarın ilk gününde düzenlenen ödül töreninde, "Commercial Vehicles" ve "Green Award" kategorilerinde iki ödül alan Sampa, sözkonusu ödülleri fren kaliperleri için geliştirdikleri Breaking Emission Storage Technology (B.E.S.T) ile elde etti.
Yenilikçi ve çevre dostu
Şirketten yapılan açıklamada yenilikçi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken B.E.S.T’nin yakaladığı başarıda; başta Ar-Ge ekibi olmak üzere tüm çalışanlar ve destek veren iş ortaklarının büyük payı olduğunun altı çizildi.