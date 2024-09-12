Sampa, Automechanika Frankfurt'an iki ödülle döndü

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Fuarın ilk gününde düzenlenen ödül töreninde, "Commercial Vehicles" ve "Green Award" kategorilerinde iki ödül alan Sampa, sözkonusu ödülleri fren kaliperleri için geliştirdikleri Breaking Emission Storage Technology (B.E.S.T) ile elde etti.

Yenilikçi ve çevre dostu

Şirketten yapılan açıklamada yenilikçi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken B.E.S.T’nin yakaladığı başarıda; başta Ar-Ge ekibi olmak üzere tüm çalışanlar ve destek veren iş ortaklarının büyük payı olduğunun altı çizildi.