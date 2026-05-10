Şampiyon Galatasaray, 16.4 milyon Euro'luk yayın gelirini garantiledi

Galatasaray 2025-2026 sezonunda şampyonluğu ligin bitimine bir hafta kala Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup ederek garantiledi. Böylece tarihindeki 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın sıralama primi de belli oldu.

Ligi zirvede bitirerek sıralama bonusu olarak 227 milyon 800 bin TL'yi kasasına koymayı garantileyen Galatasaray, 33. hafta itibariyle toplamda ise 876 milyon TL Süper Lig havuz gelir elde etme hakkı da kazanmış oldu.

Euro bazında gelir yüzde 27 arttı

Gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda formalite maçına çıkacak olan Galatasaray, eğer bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa bu sezon elde etmeyi garantilediği yayın gelirini 885.6 milyon TL'ye çıkarmış olacak. Bu da 16.6 milyon Euro seviyesinde bir yayın geliri anlamına geliyor.

Geçen yılı da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda 13.1 milyon Euro'luk bir yayın geliri elde etmişti. Bu da Galatasaray'ın geçen yıla göre yayın gelirinin Euro bazında yüzde 27 arttığı anlamına geliyor.

Fenerbahçe 763.5 milyon TL'ye ulaştı

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'nin ise 2025-2026 sezonu yayın geliri 33. hafta itibariyle 763.5 milyon TL seviyesinde. Gelecek hafta da galip gelmesi durumunda bu rakama 9.66 milyon TL daha eklenecek. Bu da 14.5 milyon Euro'luk bir yayın geliri anlamına geliyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden de en az 19 milyon Euro gelecek

Her ne kadar Süper Lig yayın gelirlerinden kulüplerin kasasına para yağacak gibi görünse de bu rakamlar halen Avrupa ligleri gelirleriyle rekabet etmekten çok uzak.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 53 milyon Euro'yu aşıyor. Gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, böylece 19 milyon Euro'ya yakın geliri sadece katılım payı olarak almayı garantilemiş oldu.

Cnbc-e'den Barış Erkaya'nın haberine göre, Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de UEFA turnuvası garanti geliri şimdiden 35 milyon Euro'yu bulmuş durumda. Lig aşamasında sergileyeceği performans ise performans bonusları yoluyla bu gelirin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayabilecek.