Şampiyon taylardan rekor gelir

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in atçılık faaliyetleri, Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana ve 12 baba kan hattı ile toplam 1400 civarında safkan Arap atı varlığıyla sürdürülüyor.

TİGEM'de toplam 36 baş aygır ve 474 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. Atçılık işletmelerinde her yıl ortalama 370 baş yavru elde ediliyor ve yaklaşık 260 baş tayın satışı gerçekleştiriliyor. Safkanların bir kısmı ise damızlık kadronun gençleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla damızlık olarak kullanılıyor. TİGEM, bu yıl, toplam 245 safkan Arap tayı sattı.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 57'si koşu tayı, 17'si elit tay olmak üzere toplam 74 safkanın satışı yapıldı. Koşu taylarından 12 milyon 736 bin lira, elit taylardan 16 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam 29 milyon 636 bin lira gelir sağlandı.

Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi 75'i koşu tayı, 15'i elit tay olmak üzere toplam 90 safkan satıldı. Koşu taylarından 10 milyon 302 bin lira, elit taylardan 21 milyon 400 bin lira olmak üzere toplam 31 milyon 702 bin lira gelir elde edildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 67'si koşu tayı, 14'ü elit tay olmak üzere toplam 81 safkanın satışı yapıldı. Koşu taylarından 13 milyon 305 bin 500 lira, elit taylardan 29 milyon 850 bin lira olmak üzere toplam 43 milyon 155 bin 500 lira gelir kaydedildi.

Söz konusu tarım işletmelerinin yetiştirmesi toplam 199 koşu tayı satışından 36 milyon 343 bin 500 lira, 46 elit tay satışından 68 milyon 150 bin lira gelir elde edildi. Böylece, satışlardan toplam 104 milyon 493 bin 500 lira gelir elde edilerek bu alanda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Satış rekoru "Eflah"da

Yarış sahalarında sayısız galibiyetler elde eden "Özgünhan" isimli safkanın yavrularından "Eflah", bu yıl açık artırmanın en yüksek fiyata satılan tayı olurken, söz konusu tay 5 milyon lira bedelle satın alındı. Bu tayı, 4 milyon 550 bin lira bedelle "Kahramanoğlu" isimli safkan takip etti.