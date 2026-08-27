Eldemir, “Karadeniz’de güvenli ticaret koridorları oluşturulmalı”

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği “ SAMSİAD” Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Karadeniz’de son dönemde artan saldırıların bölge üzerinden gerçekleştirilen ticari taşımacılığı ciddi şekilde tehdit eder hale geldiğini belirterek “ Rusya üzerinden yapılan kömür, Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatları başta olmak üzere birçok ürünün taşınmasında ciddi aksamalar yaşanıyor” dedi.

Son saldırıların ardından gemiler can ve mal güvenliği açısından ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Eldemir,” Sigorta şirketlerinin gemilere taşıma sigortası yapmakta isteksiz davranması da sorunu daha da büyütüyor. Bu durum başta Samsun olmak üzere Karadeniz üzerinden ticaret yapan Türkiye’deki firmaları doğrudan etkiliyor. Bunun ilk yansımalarını kömür fiyatlarında görüyoruz. Kömür fiyatları şimdiden Amerikan doları bazında yaklaşık yüzde 40 oranında arttı ve maliyetlerdeki yükselişin kademeli olarak devam etmesi bekleniyor. Tahıl ve gübrede de benzer bir risk söz konusu” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna’daki liman ve depolarda ürünlerin birikmesinin, lojistik zincirinin de tıkanmasına neden olduğunu ifade eden SAMSİAD Başkanı Eldemir “ Gemiler personelleriyle birlikte güvenli bölgelerde veya açıkta beklemek zorunda kalıyor ve bekleyen her gemi işletmeler açısından ilave maliyet oluşturuyor. Bu süreçte tersanelerde ve limanlarda gemilerin güvenli şekilde demirleyebilmesi, bakım ve teknik hizmetlerini sürdürebilmesi de önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Karadan alternatif taşıma güzergâhları elbette değerlendirilebilir. Ancak deniz taşımacılığının kapasitesini karşılayacak alternatiflerin devreye alınması hem zaman alacak hem de lojistik maliyetleri önemli ölçüde artıracaktır. Bu da doğrudan hammadde maliyetlerine ve dolayısıyla üretim maliyetlerine yansıyacaktır.” Dedi.

Türkiye ekonomisini ilgilendiren stratejik bir risk

Sorunun yalnızca ithalat tarafıyla sınırlı olmadığını Rusya ve Ukrayna’ya ihracat yapan firmaların da siparişlerini sevk etmekte ve yaptıkları ihracatın bedellerini tahsil etmekte ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Eldemir, Karadeniz’deki güvenlik sorununun ticaretin iki tarafını da olumsuz etkilediğini belirtti. Eldemir Ekonomi Gazetesine yaptığı açıklamada su görüşlere yer verdi :

“Burada artık sadece tek tek firmaların yaşayabileceği bir lojistik problemden değil, bölgesel ve Türkiye ekonomisini ilgilendiren stratejik bir riskten söz ediyoruz. Rusya ve Ukrayna ile birlikte Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin tamamı bu gelişmelerden etkileniyor. Taşımacılığın daha uzun süre aksaması halinde başta enerji, tahıl ve gübre olmak üzere temel girdilerde arz ve fiyat baskısının daha da artması kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle Karadeniz’de ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak uluslararası bir mekanizmanın bir an önce oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz’de güvenli ticaret koridorlarının oluşturulması ve ticari gemilerin can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması artık ekonomik bir zorunluluk haline gelmiştir. Belki de bu kriz, savaşan tarafların ve Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin aynı masa etrafında buluşması için bir fırsata dönüştürülebilir. Karadeniz’de ticaretin güvenliğini sağlamak için atılacak adımlar, ekonomik hayatın normalleşmesinin yanında kalıcı barış için de önemli bir başlangıç olabilir. Samsun olarak bizim beklentimiz; Karadeniz’in yeniden güvenli bir ticaret denizi haline gelmesi ve bölgedeki ticaretin sürdürülebilir şekilde devam etmesidir. Çünkü Karadeniz’de güvenli taşımacılık yalnızca Samsun’un değil, Türkiye’nin ve bölgedeki tüm ülkelerin ortak menfaatidir.”