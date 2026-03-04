SAMSİAD, Körfez’deki kriz yatırımları Türkiye’ye yönlendirebilir

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD), Körfez bölgesinde derinleşen askeri ve siyasi krizlerin küresel yatırım akışları üzerindeki etkisini inceleyen stratejik raporunu paylaştı. Rapor, bölgedeki çatışma ortamının kalıcı risklerine dikkat çekerken, Türkiye’nin operasyonel sürdürülebilirlik arayan uluslararası sermaye için stratejik bir alternatif sunduğunu vurguladı. SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Türkiye’nin bu süreçte güçlü altyapısı, jeopolitik konumu ve operasyonel güvenliğiyle öne çıkan stratejik bir alternatif olduğunu belirterek, “Türkiye güven ve istikrar köprüsü olmaya hazırdır” dedi.

SAMSİAD’ın yaptığı analize göre, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim bölgesel bir savaşa dönüşerek tüm Körfez coğrafyasına yayılmış durumdadır. SAMSİAD raporu, bu durumun ekonomi üzerindeki etkilerine dair şu kritik tespitleri sundu.

Kalıcı Hasar: Çatışmanın askeri sonucu ne olursa olsun, bölgenin kısa vadede eski barış ve istikrar ortamına dönmesi beklenmemektedir.

Terörize Olma Riski: Bölgenin uzun yıllar boyunca "terörize olma" riskinin hızla artması; güvenlik, ulaşım ve enerji altyapısında ciddi ve kronik tehditler oluşturmaktadır.

Operasyonel Güvenlik: Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin ofis binaları, üretim merkezleri ve çalışanları için güvenlik riskleri orta vadede artarak sürecektir.

Çok Merkezli Strateji: "Güvenli Liman" Türkiye

Bölgedeki yüksek kırılganlık, küresel firmaları "tek merkezli" operasyon modelinden vazgeçerek riskleri dağıtmaya ve daha istikrarlı coğrafyalara yönelmeye itmektedir. Türkiye; NATO üyeliği, Avrupa ve Asya’ya eş zamanlı erişim sağlayan jeopolitik konumu ve güçlü altyapısıyla bu süreçte ön plana çıkmakta.

Stratejik Paydaşlık: İstanbul ve Samsun Aksı

Rapor, yatırım kaymalarını göğüsleyebilecek iki ana merkezin rollerini ise şu şekilde tanımlamakta:

* İstanbul: Çok uluslu firmaların yönetim ofislerine ev sahipliği yapabilecek küresel bir finans ve yönetim merkezi.

* Samsun: Karadeniz’in en büyük limanlarından biri ve Samsun-Mersin Sanayi Koridoru ile güvenli bir üretim ve lojistik üssü.

* Lojistik Omurga: Mersin-Samsun demiryolu hattının tamamlanması, ülkenin lojistik altyapısını tahkim ederek Samsun’u stratejik bir ticaret kapısı haline getirecektir.

Eldemir, Türkiye güven ve istikrar köprüsü olmaya hazır

Raporun bulgularını değerlendiren SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, derneğin bu süreçteki vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

"Küresel sermaye, belirsizlik dönemlerinde sadece maliyet avantajı değil, her şeyden önce güvenlik ve sürdürülebilirlik aramaktadır. SAMSİAD olarak, kamu ve özel sektör arasında bir diyalog zemini kurarak bu dönüşüm sürecinde aktif bir rol üstleniyoruz. Türkiye güven ve istikrar köprüsü olmaya hazırdır."